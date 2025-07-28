Yerli Üretim için 5G Çalıştayı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Üretim için 5G Çalıştayı

28.07.2025 12:44
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Vodafone ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, yerli üretim ve 5G yükümlülükleri görüşüldü.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) koordinasyonunda yerli üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Vodafone'un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, HTK üyesi firmalar ile işletmeciler arasında işbirliğini geliştirmek ve yerli üretim potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla çalıştay düzenlendi.

HTK üyesi firmaların temsilcileri ile Vodafone'un teknik ve satın alma ekiplerinin karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiği çalıştayda, 5G için belirlenecek yükümlülüklerin dengeli bir şekilde getirilmesinin önemine değinildi.

"Tüm paydaşların kazanacağı sürdürülebilir bir yapı kurulmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye'nin dijital geleceğine yön verecek yatırımlarda yerli üretimi desteklemeyi önemli gördüklerini belirtti.

Süel, "5G ihalesi yaklaşırken, 5G'ye ilişkin yükümlülüklerin Türkiye'nin uzun vadeli dijital vizyonu doğrultusunda ve sektör gerçeklerini gözeten dengeli bir şekilde belirlenmesi, önem taşıyor. Gelişen teknolojiler, sektör ihtiyaçları ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak, yerli ürün ekosisteminin güçlendirilmesi ve tüm paydaşların kazanacağı sürdürülebilir bir yapının kurulması amacıyla mevcut yaklaşımın gözden geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ev sahipliği yaptıkları HTK çalıştayının sektör ve 5G çalışmalarına ışık tutacağını, ürün envanterini ortaya koyarak tüm taraflar için netlik oluşturacağını öngördüklerini aktaran Süel, "5G'ye yönelik stratejik hedeflere katkı sağlamasını amaçladığımız bu çalıştayda görüşülen konular doğrultusunda, yerli ekosisteme ilişkin bir sonuç raporu da hazırlanarak, bakanlığımızın ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bilgisine sunulacak." ifadelerini kullandı.

Süel, yerli teknolojilerin gelişimini stratejik öncelik olarak gördüklerini ve katma değerli ürün geliştiren yerli üreticilerle işbirliklerine açık olduklarını vurguladı.

Teknik yeterlilik, kalite, sürdürülebilirlik ve ticarileşebilirliğin kendileri için temel kriterler olduğuna değinen Süel, şunları kaydetti:

"Bu temel kriter çerçevesinde, yerli ekosistemde yer alan üreticileri tüm alım süreçlerimize olabildiğince dahil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizde yerli ekosistem gelişimi için bütüncül bir politika ve düzenleme zeminine ihtiyaç var. Operatörlere tek taraflı yükümlülük yerine, sanayi-politika işbirliği ve teşvik odaklı kamu politikalarını savunuyoruz. Yüksek yerli oranı hedeflerinin, tedarik güvenliği ve ağ kalitesiyle dengeli şekilde kurgulanması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

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