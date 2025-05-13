Yeşil Altyapı Projelerine Hibe Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşil Altyapı Projelerine Hibe Desteği

Yeşil Altyapı Projelerine Hibe Desteği

Bakan Kacır, 175 yeşil altyapı projesine 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

13.05.2025 12:29
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, yeşil dönüşümü, ekonomik refahın ülke geneline yayılması için fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Kalkınma ajanslarımız bu anlayışla, 81 ilde yerel potansiyeli harekete geçiriyor, şehirlerimizin yeşil ekonomiye geçiş sürecine rehberlik ediyor. Kuruluşlarından bu yana kalkınma ajanslarımız; yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıklarında 530 projeye 3,7 milyar lira destek verdi, yeşil dönüşümde öncü uygulamalara imza attı. Bölgesel kalkınma çalışmalarımızın 5 yıllık yol haritası olan 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde; kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, yeşil işlerin ve girişimlerin desteklenmesini ve mavi büyümeye yönelik potansiyellerin değerlendirilmesini önceliğimiz olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

'180 MİLYON DOLAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SUNUYORUZ'

Bakan Mehmet Fatih Kacır, bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Kacır, "Kalkınma ajanslarımızın uygulayıcı olarak yer alacağı SoGreen Projesi'yle 'Sosyal, Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm' temalı proje ve programları desteklemeyi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artırmayı, yeşil geçim kaynakları oluşturmayı ve sosyal kapsayıcılığı sağlamayı hedefliyoruz. Kapsayıcı ve Yeşil Yatırımlar ile Girişimciliğe Destek bileşeniyle; KOBİ'lerimizin yeşil ekonomiye katılımını sağlıyoruz. Aynı zamanda kadınların ve gençlerin yeşil ekonominin sunduğu fırsatlara erişimini kolaylaştırıyoruz. Bu doğrultuda 1800'den fazla KOBİ'nin yeşil dönüşüm projesine 180 milyon dolar faizsiz kredi desteği sunuyoruz. 3 binden fazla kadın ve genç girişimciye, mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine toplam 32 milyon dolar hızlandırıcı ve kuluçka desteği sağlıyoruz. Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri bileşeninde; yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlayacağız" diye konuştu.

'GERİ ÖDEMELİ FİNANSMAN DESTEĞİNDE İLK UYGULAMALARI BAŞLATACAĞIZ'

Kalkınma ajanslarının, bölgelerin yerel potansiyelini ortaya çıkarmak için 'Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi' gerçekleştireceğinin altını çizen Bakan Kacır, "Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele hususunda bölgesel risk ve ihtiyaçları ortaya koyacak bu çalışmalar, önümüzdeki dönem projelendirme ve politika geliştirme süreçlerimiz için bir referans olacak. Acil Durum Müdahale Bileşeni'yle; olası bir afet veya kriz karşısında, hızlı ve etkili bir yanıt verilebilmesini sağlayacak finansal kaynağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Projenin ilk fazında yaklaşık 1 milyar TL'lik hızlandırma desteğini mikro ve küçük işletmelerimiz ile kooperatif ve birliklerimizin kullanımına sunmak üzere haziran ayında çağrılara çıkacağımızın müjdesini de bu vesileyle paylaşıyorum. 2025 yılının ikinci yarısında ise yeşil dönüşüme yönelik güdümlü projelerde ve işletmelerimize yönelik geri ödemeli finansman desteğinde ilk uygulamaları başlatacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Yeşil Altyapı Projelerine Hibe Desteği - Son Dakika

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