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Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi - Son Dakika

Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi

16.02.2022 16:12
Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirim uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçe genelindeki market ve bakkallarda indirim denetimlerine ağırlık vermeye başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirim uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçe genelindeki market ve bakkallarda indirim denetimlerine ağırlık vermeye başladı. Yeşilyurt Belediyesi, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte zincir marketler, bakkallar ve iş yerlerinde KDV denetimlerine hız verdi. Denetimlerde gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

Denetimlerle ilgili bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Emin Gölgeli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" kapsamında temel gıda ürünlerinde ki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik alınan karardan sonra bizlerde ilçe genelinde ki rutin denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatıyla hız kazanan denetimlerimiz sırasında raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekiplerimiz, satılan ürünlerin kasa fişlerini kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyorlar. Denetlemeler sırasında ekiplerimize yardımcı olan esnaflarımıza, iş yeri sahiplerine, çalışanlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçe genelindeki denetimlerimiz devam edecektir" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi
Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi
Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi

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Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt zabıtadan KDV indirimi denetimi - Son Dakika Ekonomi


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