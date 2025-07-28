Yetiş Doktor Burs Programı'ndan 139 Mezun

Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın 2012'de başlattığı "Yetiş Doktor Burs Programı"ndan faydalanarak bugüne kadar mezun olan hekim sayısı 139 oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hekim sayısı yalnızca bireysel başarıların değil, toplum sağlığına uzanan somut bir etki zincirinin de göstergesi oldu.

Vakıf, Türkiye genelinde 1061 tıp öğrencisine burs sağladı. Maddi desteğin ötesine geçen program, rehberlik, kültür sanat programları, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası staj deneyimi fırsatlarıyla öğrencileri çok yönlü destekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla, Türkiye'de 205 bin 680 hekim görev yaparken, bu rakam, her 100 bin kişiye 239 hekim düşmesi anlamına geliyor.

Ortalama bir hekim, 40 yıllık meslek hayatı boyunca 225 binden fazla insana sağlık hizmeti sunuyor. Bu durumda 139 mezun hekim, sadece ortalama değerlerle hesaplandığında bile yaklaşık 31 milyon hastaya ulaşmış olacak. Mevcut düşük hekim sayısı ve yüksek hasta yüküyle birlikte bu etki daha da artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker, sadece bir öğrencinin tıp fakültesini tamamlamasına katkı sunmadıklarını, aynı zamanda binlerce insanın gelecekteki sağlığına da dokunduklarını belirterek, "Her bir mezunumuz, sağlık sistemimizin vicdanı ve taşıyıcısı. Bu rakamlar yalnızca mezuniyet sayılarını değil, hayatlara dokunma gücümüzü temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek de hekim sayısının ihtiyacı karşılamadığı bir ülkede her mezunun, yalnızca bireysel bir başarı değil, toplumun sağlığına yönelik kolektif bir yatırım olduğunu aktardı.

Sarıçiçek, "Biz bu sorumluluğu sadece öğrencilerle değil, onların temas edeceği milyonlarla birlikte taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.