Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimi

Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimi

İstanbul'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapan işletmelere yoğun denetimler yapıldı.

30.12.2024 19:16
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Kadıköy'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Sıklığı artırılan denetimler, kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, yıl boyunca gıda denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Parıldar, 2024 itibarıyla kentte 132 bin 800 gıda işletmesinde 225 bini aşkın denetim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin gerek idari gerekse adli yaptırımların yerine getirildiğini ifade etti.

Yılbaşı yaklaşırken alkollü mekanlarda denetimlerin Bakanlıkça artırıldığına işaret eden Parıldar, şu bilgileri verdi:

"Sektörel anlamda da içinde bulunduğumuz zaman zarfında, yılbaşıyla ilgili hem gıda sunumu yapan hem gıda üreten ve alkollü içki sunumu yapan yerlerde yoğun denetim çalışması yapıyoruz. Sadece dün itibarıyla bu tür işletmelere binin üzerinde denetim gerçekleştirdik. Bu da ne kadar yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştirdiğimizi gösteriyor."

Bu dönemde de tüketicilerin sağlıklı ve kontrollü gıdaya erişmeleri için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Parıldar, işletmelerde gıdayla ilgili hijyen şartlarına, aynı zamanda etiket bilgilerine, etiketin doğru şekilde olup olmadığına, ürün izlenebilirliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin denetimlerin yapıldığını anlattı.

Parıldar, "Alkollü içki sunan yerlerde de bandroller üzerinde kontroller gerçekleştirerek ürünün sahte olup olmadığı, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yerde üretilip üretilmediğine ilişkin denetimleri yapıyoruz." dedi.

"İşini doğru yapan yüzde 97'yi korumakla mükellefiz"

Denetimler sonucunda sahadan elde ettikleri bulguları paylaşan Parıldar, şöyle devam etti:

"Bizim 2024'te yaptığımız denetimlerde 225 bin denetim içerisinde 8 bin 769 uygunsuz denetim var. Bunu yüzdelik dilime vuracak olursak da burada yüzde 3'lük bir uygunsuz denetim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda tüketici sağlığını korurken, tüketiciye uygun gıdanın erişmesini sağlamak üzere yoğun bir görev yaparken, Sayın Bakanımızın da her ortamda dile getirdiği gibi, işini doğru yapan yüzde 97'yi de korumakla mükellefiz. Onların hakkını, hukukunu korumaya yönelikte faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İlimizde alkollü içki sunan, satan yerlerle ilgili 2024'te yaklaşık 51 bin denetim gerçekleştirdik ve bu denetimler içerisinde de uygunsuz olanlarla ilgili hem idari hem de adli yönden gerekli yaptırımları yerine getirdik."

Vatandaşların ekipleri sahada denetim yaparken gördüğünde mutlu olduğunu ifade eden Parıldar, 7 gün, 24 saat tüketicinin emrinde olduklarını, 2025'te de denetimlerin daha fazla gayretle yapılıp, aynı yoğunlukla devam edeceğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimi - Son Dakika

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