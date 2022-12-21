Yılbaşı öncesi Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu

21.12.2022 17:40

Yılbaşı öncesi Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarından yılbaşı öncesi Bulgar yoğunluğu yaşandı.

Yılbaşı öncesi Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarından yılbaşı öncesi Bulgar yoğunluğu yaşandı.

Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun. Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli'nde gelen Bulgar vatandaşlar öncelikle kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri Çarşamba pazarı oldu. Yılbaşı öncesi Çarşamba pazarında meyve, sebze, balık ve giyim gibi birçok alışverişini sağladı.

Pazarcı Mümin Gürler, Bulgarlar vatandaşların yılbaşı öncesi çuval çuval meyve sebze aldıklarını belirterek, "Bulgarlar çok güzel memleketimize geliyorlar. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar memleketimize, pazarımıza gelsin. Ceviz, muz, elma gibi biri çok meyve ve sebzeleri çuval çuval alıyor" dedi.

Bulgarlar sayesinde esnafın yüzü güldüğünü söyleyen vatandaş Nurcan Özcan, Bulgar'ın ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bulgar vatandaşların çok alışveriş yaptığını ifade eden pazarcı Sedat Şar, Bulgarları Kırklareli'nde davet etti.

Öte yandan Bulgar vatandaşların en çok meyve ve sebze aldıkları gözlemlendi.

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı öncesi Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu - Son Dakika

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