Üye Girişi
Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu - Son Dakika

Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu

22.12.2021 10:41
Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu

Kış turizminin en hareketli dönemi olan yılbaşı, otellerde doluluk oranını yüzde 100'e çıkarırken, vatandaşlar en çok kar yağan bölgeleri tercih ediyor.

Kış turizminin en hareketli dönemi olan yılbaşı, otellerde doluluk oranını yüzde 100'e çıkarırken, vatandaşlar en çok kar yağan bölgeleri tercih ediyor.

Yeni yıla sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki yoğunluk hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde çoğunlukla kar yağan bölgelerdeki tesisler tercih edilse de kaliteli hizmet vermesi açısından Kıbrıs, birçok vatandaşın gözdesi durumunda. Dövizdeki hareketlilik, genellikle yazın gelmeyi tercih eden gurbetçileri kış aylarında da Türkiye'ye getirdi. Tesislerdeki fiyatlar ise geceliği bin TL'den başlıyor.

"Gurbetçiler kış aylarında da gelmeye başladı"

Eskişehir'de seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, yılbaşı rezervasyonlarının başladığını, özellikle Aralık ayının ilk haftasından itibaren çoğu otelin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Türkiye genelinde yeni yıla yaklaşık 10 gün kalmasına rağmen yüzde 80 gibi bir doluluk oranının mevcut olduğunu aktaran Er, "Bu doluluk oranını sağlayanlar sadece Türk misafirler değil, yurtdışından gelen turist sayısında da yoğunluk başladı. Özellikle bu yıl en fazla revaçta olan ve artış gösteren turist, 'Gurbetçi' diye tabi ettiğimiz yurtdışında yaşayan Türk misafirlerimiz. Bu misafirlerimiz normalde yazı tercih etseler de kış aylarında da gelmeye başladılar, bu da otellerin doluluk oranlarını arttırdı" dedi.

"Restoranlarla kıyaslandığında tesislerde uygun fiyata kalınıyor"

Hemen hemen tüm tesislerde sanatçılı programların mevcut olduğunu kaydeden turizmci Er, ortalama fiyatları şu sözlerle ifade etti:

"Kıbrıs'taki tesislerde gecelik ortalama 3 bin, 3 bin 500 TL civarında, Uludağ tesislerinde ortalama bin 500, 2 bin TL civarında başlangıç fiyatları olduğunu görüyoruz. Sapanca 2 bin, 2 bin 500 TL, Bolu Abant otelleri bin 500 TL civarında başlıyor. Afyonkarahisar tesislerinde ise fiyatlar diğerlerine göre biraz daha uygun olarak bin, bin 500 TL civarında başlıyor. Şu anda yılbaşı programında düşük kalan fiyatlar, sadece Akdeniz bölgesindeki açık kalan tesislerde karşımıza çıkıyor. Tabii ki bugün yılbaşı programı için bir restorana gideceğimiz zaman, ortalama kişi başı bin TL fiyat isteniyor. Bu fiyatı düşündüğümüz zaman, tesislerde uygun fiyata kalınmış oluyor. Yoğunluk elbette yüksek, bungalov evlerde de hemen hemen kapasitenin yüzde 100'ü dolmuş durumda."

"Yılbaşında insanlar kar ve soğuk görmek istiyor"

Yılbaşında vatandaşların özellikle karlı ve soğuk bölgeleri tercih ettiğini belirten turizmci Salih Er, bu nedenle Akdeniz'deki tesislerin tercih edilmediğini dile getirdi. Kıbrıs otellerinin ise kaliteli hizmetten dolayı revaçta olduğunu söyleyen Er, "Adı üstünde 'Yılbaşı'. Yılbaşında insanlar kar ve soğuk görmek istiyor. Mangal, ateş görmek istiyor. Akdeniz tercih edilmiyor, bunun sebebi de şu anda orada kar olmaması. Kar yağan bölgeler, Sapanca, Abant, Uludağ'da yoğun bir şekilde talep mevcut. Kıbrıs otellerinin seçilme sebebi ise gazinoların olması ve kaliteli sanatçıların oraya gitmesi. Yılbaşı döneminde en kaliteli ve en iyi hizmet veren tesisler Kıbrıs'ta yer alıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu
Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu

Türk Lirası, Yılbaşı, Kıbrıs, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:45 Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi
10:29 Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi
10:28 Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz
10:27 Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
10:23 Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi         
10:46
Hırsızlık için çarşaf giyen iki erkek, 'Davaro' filmini akıllara getirdi Hırsızlık için çarşaf giyen iki erkek, 'Davaro' filmini akıllara getirdi         
10:35
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı         
10:23
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:49:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yılbaşı rezervasyonları otelleri doldurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement