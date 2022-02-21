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Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi - Son Dakika

Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi

21.02.2022 15:17
Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde KDV denetimini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde KDV denetimini sıklaştırdı.

Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirildiğini açıklamasının ardından ilçe genelinde KDV indirimi denetimine hız kesmeden devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri uygulamanın yürürlüğe girmesiyle zincir marketler başta olmak üzere Yıldırım'daki bütün marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı. Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetliyor. Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle ilçedeki tüm marketlerde denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gerek fiyat artışı, gerekse diğer mağduriyetler konusunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız faturalarında KDV oranının yüzde 1 olarak yazdığına dikkat etmeleridir. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna, bizler de sahada zabıta ekiplerimiz ile destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi
Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi
Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi
Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi

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Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi

Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Belediyesi, cumhurbaşkanı, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi - Son Dakika Ekonomi


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