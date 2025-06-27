Yıldırım'dan Altyapı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yıldırım'dan Altyapı Vurgusu

Yıldırım\'dan Altyapı Vurgusu
27.06.2025 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binali Yıldırım, ekonomik ilişkiler için ülkelerin altyapılarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Yapmamız gereken şey, altyapıları sağlam hale getirmek. Sadece kendi ülkelerimizin değil, aynı zamanda bizi çevreleyen, iletişimde olduğumuz ülkelerin altyapılarını da sağlamlaştırmak zorundayız. Çünkü sürekli olarak ekonomik ilişkiler içerisindeyiz." dedi.

Çeşitli ülkelerden ve uluslararası kurumlardan liderler, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen "Dirençli Bir Avrupa İçin Stratejik Bağlantı" oturumunda, bu alanda yapılması gerekenleri ele aldı.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, stratejik bağlantının önemine işaret ederek bunun önemli bir konu olduğunu, ülkelerin altyapısının gücü kadar bağlantılarının da çok kuvvetli olması gerektiğini söyledi.

Komşu ülkelerde aynı altyapının bulunmasının gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani sizin elinizde ne kadar yüksek bir altyapı olursa olsun komşunuzda yoksa işe yaramayacaktır çünkü denizcilikte en zayıf halka aslında bütün dizinin gücünü göstermektedir. Dolayısıyla da burada bizim yapmamız gereken şey, altyapıları sağlam hale getirmek. Sadece kendi ülkelerimizin değil, aynı zamanda bizi çevreleyen, bizi sarmalayan, iletişimde olduğumuz ülkelerin altyapılarını da sağlamlaştırmak zorundayız. Çünkü sürekli olarak ekonomik ilişkiler içerisindeyiz. Aynı zamanda sosyal ilişkilerimiz ve kültürel aktivitelerimiz de bulunmakta. Dolayısıyla da biz komşu ülkelerimizi de güçlendirmek zorundayız."

Binali Yıldırım, içinde bulunulan süreçte jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlıklar içinde bu konunun daha da önemli olduğunu belirterek ülkelerin daha dirençli hale getirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Orta Koridor çok büyük öneme sahip"

Yıldırım, "Daha dirençli bir Avrupa için stratejik bağlantılıktan bahsettiğimiz zaman sadece Avrupa'dan da bahsetmiyoruz. Avrupa'nın da hem doğuyla hem de batıyla güneyle ve kuzeyle de dört ayrı yönde ilişkileri bulunmakta." diye konuştu.

Ülkelerin gayrisafi milli hasılaları ve ticaret hacimleri konusunda katılımcılara bilgi veren Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Koridor gerçekten çok büyük bir öneme sahiptir. Bu Orta Koridor sayesinde Doğu ve Batı sadece yollarla birbirlerine bağlantılı değildir, aynı zamanda ticaretle de birbirlerine bağlantılıdır. Aynı zamanda refah seviyesi, insanların müreffeh bir şekilde yaşaması ve aynı zamanda milletleri bir araya getiren bu Orta Koridor'dur. Çeşitli çatışmaların çıkmasının, engellenmesinin yolu da bu, Orta Koridor'dan geçmektedir. Bugün biz ülkeler arasındaki ihtilaflara baktığımızda, bu koridor coğrafyamızı çevreler nitelikte ve böylesi bir durumdayken de ihtiyacımız olan şey, doğru operasyonları sürdürebilmek. Yani birbirimizle rakip halinde olmak yerine işbirliğine odaklanmalıyız. Çünkü bu odaklanma ve işbirliği bize barış ve refahı getirecek."

"Her durumda daha iyi bağlantılılığa ihtiyacımız var"

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karadjov da Binali Yıldırım'la çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini dile getirerek Yıldırım'ın Bulgaristan'da hala bir "efsane" olduğunu söyledi.

Dirençliliğin sürekli konuşulduğunun altını çizen Karadjov, "Bunların hepsi aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla başladı ve daha dirençli olmak için ne yapmamız lazım düşüncesiyle başladık. Neden daha dirençli olmamız lazım? Çünkü savaşlardan korkuyoruz. Şimdi ulaştırma ve taşımacılık için bizim savaş olmadığında, barış durumlarında neye ihtiyacımız varsa onlara ihtiyacımız oluyor. Yine her durumda daha iyi bağlantılılığa ihtiyacımız var. Ülkeler nasıl daha iyi bağlantı halinde olurlarsa dünya kriz dönemlerinde de çok daha iyi bir tepki gösterir." ifadelerini kullandı.

Karadjov, ülkelerin beraber, el ele, ortaklıkla çalışması gerektiğinin altını çizerek tek tek bu çalışmaların yapılamayacağını, birlikte çalışarak, iş birliğiyle ve ortak paylaşılan gelecek vizyonuna ulaşılacağını kaydetti.

"Birden fazla programla altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi için Türkiye'nin yanındayız"

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonelle Bassani ise etkinliğin önemine işaret ederek "Türkiye sadece ulaştırma altyapılarını iyileştirmede, ulaştırma lojistiğini güçlendirmede değil, aynı zamanda da ülkeleri bir araya getirme çabalarında, koordinasyonu sağlamada, işbirliğini kolaylaştırmada çok iyi bir lider olduğunu gösterdi." dedi.

Global çevrede büyüme beklentilerinin düşüşte olduğunu dile getiren Bassani, bu yüzden odağı rekabetçiliği güçlendirmeye ve üretkenliği, verimliliği artırmaya yönlendirmek gerektiğini belirtti.

Bassani, "Verimliliği ve etkinliği artırarak ulaştırma lojistiğinin bağlantısallığını güçlendirmek çok daha önem arz ediyor. Maliyetleri azaltırsak rekabetçilik ve verimlilik üzerinde ekonomiye çok fazla şey kazandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Bassani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa üzerinde bazı ulaştırma koridorları var ve Türkiye'nin de çok eşsiz bir coğrafi konumu var. Bulunduğu bölge bir ticaret koridoru üzerinde hem bölgesel hem de kıtalar arası büyük bir öneme sahip. Bir tanesi Trans Hazar Orta Koridoru, Irak'tan da geçen bir koridor bulunacak, Asya ve Avrupa Birliği'ni birbirine bağlayacak, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak demir yoluyla beraber. Bunun yanında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir koridor var. Bu da Türkiye'nin uluslararası ticaretteki önemini de güçlendirecek. Aktif şekilde Türkiye'yi destekliyoruz, birden fazla programla altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi için Türkiye'nin yanındayız."

Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunovic de stratejik bağlantısallığın önemine dikkati çekerek "Stratejik bağlantısallık konusunun mutlaka Avrupa gündeminde üst sıralarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Kıta bir kriz halindeyken bile, istikrar döneminde olmadığında bile çok üst sıralarda bu önemi taşımalı. Çünkü işte tam da bu zamanlarda stratejik olarak, reaktif olmaktansa stratejik olarak çalışmanın iradesini gösteriyoruz. Çünkü bu sayede Avrupa dirençli hale gelebilir ve ancak dirençli bir Avrupa özgür ve serbest olabilir." diye konuştu.

Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ise ülkesinde yapılan çalışmalar ve stratejik bağlantısallığın hem ülkeler hem de Avrupa için önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binali Yıldırım, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldırım'dan Altyapı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar
Biri 16 diğeri 17 yaşında Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Tatil teklifine belediyeden “Doluyuz“ yanıtı Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP’li 10 vekilden Kılıçdaroğlu’na destek CHP'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Bomba iddia: ABD’den, İran’a 30 milyar dolarlık nükleer yardım Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
Hafsanur Sancaktutan’dan bornozlu banyo paylaşımı Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

19:09
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
10:35
Tartışma yaratan görüntü ’’Umarım gerçek değildir’’ yorumları yapılıyor
Tartışma yaratan görüntü! ''Umarım gerçek değildir'' yorumları yapılıyor
10:12
Paul Onuachu Süper Lig’e resmen geri döndü
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü
10:08
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
10:02
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
10:01
Süper Lig ekibini karıştıran olay Stadı gezip ülkesine döndü
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
09:44
9 kişiyi parçalara ayıran “Twitter katili“ idam edildi
9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
09:39
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
09:19
Son 16 eşleşmeleri belli oldu Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
09:18
Kim Milyoner Olmak İster’de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
09:03
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
08:44
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 21:40:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldırım'dan Altyapı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.