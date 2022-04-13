Yılın bayisine üst düzey ziyaret - Son Dakika
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Yılın bayisine üst düzey ziyaret

13.04.2022 13:07
Yılın bayisine üst düzey ziyaret

DAF N.V. Avrupa Satış Direktörü Kevin Haygood ve DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark, Bursa Ağır Vasıta A.Ş.'yi ziyaret etti.

DAF N.V. Avrupa Satış Direktörü Kevin Haygood ve DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark, Bursa Ağır Vasıta A.Ş.'yi ziyaret etti.

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur ve İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Didem Aras'ın ağırladığı toplantıda Bursa Ağır Vasıta ile DAF markasının uzun yıllara dayanan ilişkileri, satış-pazarlama stratejileri ve geleceğe yönelik planları konuşuldu.

2022 yılı için hedef ve beklentilerini daha da yukarı taşıdıklarının altını çizen Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, "Firma olarak, bölgemiz ve Türkiye için değer oluşturmaya devam ediyoruz. Yeni tesisimiz, DAF'ın Türkiye'deki en büyük, tüm sektörde de sayılı tesislerinden biridir. Aynı anda 40 araca hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış olup, 4 bin 200 metrekare kapalı alanın yanı sıra 7 bin metrekare açık park alanı ile hizmet vermekteyiz. Mekanik, elektrik, fren, kaporta-boya bölümleri, fren test cihazı ve birçok son teknoloji ekipmanlarını kullanarak, uzman kadromuz ile tam teşekküllü faaliyet ve hizmetimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

DAF Markasının diğer bir ürünü olan TRP ile farklı marka kamyonlara da hizmet vermeye devam ettiklerini vurgulayan Uğur, "Hali hazırda 40 kişi ile hizmet verdiğimiz ekibimizin, yakın zamanda 60 kişiye ulaşmasını hedefliyoruz. Yılın Bayisi ve Yılın Yedek Parçacısı ödüllerini alan Bursa Ağır Vasıta, sürdürülebilir büyüme, maksimum müşteri-çalışan memnuniyeti ve müşterileri için toplam fayda mottosu ile hem bölgesi, hem de ülkesi için değer katmaya devam edecektir" diye ifade etti.

Bursa Ağır Vasıta'nın yaptığı yatırımdan son derece memnun olduklarını, tesisi ve müşteriye sunulan imkanları çok beğendiklerini belirten DAF N.V. Avrupa Satış Direktörü Kevin Haygood, "16 yıldır kesintisiz olarak satış ve satış sonrası hizmetler bayiliğimizin yapılmasından duyduğum memuniyet için teşekkür ediyorum. Tüm dünya çok zor bir dönemden geçiyor, bu şartlar altında böylesine büyük bir yatırım yapmaları takdire şayan. Bursa Ağır Vasıta, tüm bayiler için örnek bir tesis konumundadır" dedi. - BURSA

Yılın bayisine üst düzey ziyaret
Yılın bayisine üst düzey ziyaret
Yılın bayisine üst düzey ziyaret

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Münir Karaloğlu, Türkiye, Bursa, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılın bayisine üst düzey ziyaret - Son Dakika


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