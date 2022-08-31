Yılmaz: "60 yıllık hayalimiz TOGG ile gerçek oluyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Yılmaz: "60 yıllık hayalimiz TOGG ile gerçek oluyor"

31.08.2022 14:11
Yılmaz: "60 yıllık hayalimiz TOGG ile gerçek oluyor"

TOGG Bursa Gemlik Tesisleri'ni ziyaret eden Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobilimiz ile gurur duyuyoruz.

TOGG Bursa Gemlik Tesisleri'ni ziyaret eden Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobilimiz ile gurur duyuyoruz. 60 yıllık hayalimiz TOGG ile gerçek oluyor. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları ile TOGG Bursa Gemlik Tesisleri'nde bir araya geldi. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın da iştirak ettiği tesis ziyaretinde, Başkan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarına Türkiye'nin otomobili TOGG'un serüvenini ve geldiği noktayı aktardı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un, otomobil sektöründe hayalleri gerçeğe kavuşturacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "TOBB 2017 Genel Kurulu'nda Türkiye'nin otomobil hayalini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletimize söz vermiştik. Bugün oda ve borsa başkanlarımızla Gemlik Tesisini ziyaret ettik. 29 Ekim'de inşallah hayallerimizi gerçeğe kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli otomobilimiz ile hayaller gerçek olacak"

Ziyarete katılan ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, "Oda ve borsa başkanlarımızın katılımıyla Gemlik'te yerli ve milli otomobilimizin üretileceği TOGG tesislerini inceleyerek bu heyecana ortak olduk. Borsamız ve üyelerimiz nezdinde, milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobilimiz ile gurur duyuyoruz. Ülkemize hayırlı olsun. Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TOGG'un 2023 yılında yollarda olması bekleniyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
ETSO Başkanı Arslan TOGG'u inceledi ETSO Başkanı Arslan TOGG'u inceledi Eken: '2023 yılının Mart ayında TOGG satışlarının başlayacağının bilgisini aldık' Eken: '2023 yılının Mart ayında TOGG satışlarının başlayacağının bilgisini aldık'
Kaynak: İHA

Kazım Yılmaz, Türkiye, Bursa, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz: '60 yıllık hayalimiz TOGG ile gerçek oluyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:39 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:28 Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu
14:25 Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:18:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yılmaz: "60 yıllık hayalimiz TOGG ile gerçek oluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement