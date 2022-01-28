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Yolcu360 çalışanlarıyla ortak oldu - Son Dakika

Yolcu360 çalışanlarıyla ortak oldu

28.01.2022 12:15
Yolcu360 çalışanlarıyla ortak oldu

Yolcu360, her sene düzenlediği şirket etkinliğinde bu seneye özel noter huzurunda bir tören organize ederek tüm çalışanlarına bugünkü değeri 50 milyon TL'yi geçen hisse paylarını dağıttı.

Yolcu360, her sene düzenlediği şirket etkinliğinde bu seneye özel noter huzurunda bir tören organize ederek tüm çalışanlarına bugünkü değeri 50 milyon TL'yi geçen hisse paylarını dağıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç kiralamayı herkes için kolay ve ulaşılabilir hale getiren Yolcu360, bir dünya şirketi olmak için belirlediği "Unicorn" olma hedefine kararlılıkla yürüyor.

Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, noter huzurunda gerçekleşen özel bir törenle, aktif çalışan tüm ekibine şirketin hisselerini dağıttı.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Yıldırım, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla tüm çalışma arkadaşlarının şirkete ortak konumuna geçtiklerini ve bu kararın Yolcu360'ın şirket kültürünün ve inandıkları değerlerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Yıldırım, hisse senedi dağıtmanın sadece bir motivasyon hamlesi olmadığını çok daha ötesinde bir anlamı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

" Silikon Vadisi'nde girişimciliği tecrübe etmiş biri olarak şunu çok iyi biliyorum; eğer mutlu olmak istiyorsak yaptığımız işin bir anlamı ve bir değeri olmalı. Kazandığımız paranın ötesinde bir değerden söz ediyorum. Hisse senedi dağıtmak bir motivasyon hamlesi değil. Çok daha ötesinde bir anlamı var. Çalışanlarımıza diyoruz ki; araç da yol da bizim, bu yolculuk hepimizin. Türkiye'nin insan kaynağı ve teknoloji alanındaki potansiyelini bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarla gösterdik; 110'dan fazla ülkede Yolcu360'ı misafirlerimizi buluşturmaya başladık. Bu yıl içinde hayata geçireceğimiz yeni ürünlerimizle de mutluluğumuzu katlayacak başarılar elde edeceğine inanıyoruz. İlgili ekip arkadaşlarımın haftalardır heyecanla hazırlandığı bu özel gün, yeni yolculuğumuzun da ilk adımı oldu."

Çalışanların şirkete ortak olmasında Yolcu360'a özel model geliştirildi

Çalışanların yüzde 93'ünün Yolcu360'ın "Great Place to Work" yani harika bir iş yeri olduğunu düşündüğünü ve çalışan devir hızının zaten çok düşük olduğunu belirten Yıldırım, "Misafir mutluluğu saplantımızın karşılığını nasıl aldıysak, yüksek bağlılık oranına sahip olmanın karşılığını da tüm çalışanlarımızla birlikte alacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yetenek yönetiminin küresel başarının kilit noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, Yolcu360'ın her süreçte olduğu gibi yetenek yönetimi konusunda da özgün ve insan odaklı bir sistem geliştirdiğini söyledi.

2022 itibariyle Yolcu360 ekibine katılan herkesin şirketin ortağı olma şansı olduğunu kaydeden Yıldırım, Yolcu360'ta çalışmak isteyen sayısının her geçen gün artmasından çok mutlu olduklarını, Yolcu360'ın güncel ilanlarını adayların mutlaka takip etmesini önerdiğini de sözlerine ekledi.

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Silikon Vadisi, Türk Lirası, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yolcu360 çalışanlarıyla ortak oldu - Son Dakika Ekonomi


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