Yüksekova'da 5 Bin Kanatlı Hayvan Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksekova'da 5 Bin Kanatlı Hayvan Dağıtımı Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in girişimleri sonucu ilçede 5 bin kanatlı hayvanın dağıtımı devam ediyor. Geçirgen, vatandaşların taleplerine cevap vermek amacıyla kanatlı hayvanları getirip dağıtmaya devam edeceklerini belirtti.

04.07.2024 15:25
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Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in girişimleri sonucu ilçede 5 bin kanatlı hayvanın dağıtımı devam ediyor.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığına geldiği günden beri önemli işlere imza atan Perviz Geçirgen, ilklere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun talep karşısında tavuk dağıtımı yapan Başkan Geçirgen, bugün de 5 bin horuz, tavuk ve hindinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Odanın önüne getirilen kanatlı hayvanlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 180 ile 280 TL'den hayvanlarını alıp evlerine gitti.

İnsanların taleplerine yerinde cevap verdiklerini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Geçen seneden beri vatandaşlarımızın beyaz et ve yumurta konusunda bize talepleri vardı. Bizde batı illerimizle yaptığımız girişimler sonucu buraya çeşitli kanatlı hayvanlar getirip vatandaşın hizmetine sunduk. Bugün de 5 bine yakın horuz, tavuk ve hindinin dağıtımını yaptık. Bu gibi faaliyetlere devam edeceğiz. Burada asıl amaç tüm bölgenin taleplerine yerinde cevap vermektir. Özellikle organik yumurta için var gücümüzle çalışacağız. Tek amacımız, üreten bir Yüksekova için durmadan devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da 5 Bin Kanatlı Hayvan Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika

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