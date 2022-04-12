Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor - Son Dakika
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Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor

12.04.2022 13:12
Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi, Göksu Ovasında üreticilerin tarla ve bağlarına rahat ulaşabilmesi için ova yollarında düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi, Göksu Ovasında üreticilerin tarla ve bağlarına rahat ulaşabilmesi için ova yollarında düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kırsal kalkınma projeleri ile üreticileri önceleyen Yunusemre Belediyesi, kış aylarında zarar gören ova yollarını düzenliyor. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Göksu Ovasındaki arazi yollarında malzeme serimi yaptı. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan belediye ekipleri, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürecek. Tarla, ova, bağ yollarında düzenlemelerin devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırsal kalkınma hamlelerimiz ile bugüne kadar üreten Yunusemre için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda üreticimize binlerce fidan desteği verirken, arıcılarımız için de kovan desteğinde bulunduk. Yaptığımız desteklerin yanında üreticilerimizin tarla ve ova yollarına rahatça ulaşabilmesini de önemsiyoruz. Ekiplerimiz Göksu Ovasında yaklaşık 3 kilometrelik yolda düzenleme ve malzeme serim çalışması gerçekleştirdi. İhtiyaç olan mahallelerimizde de belirli bir program dahilinde düzenlememiz devam edecek" dedi. - MANİSA

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Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Göksu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor - Son Dakika


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