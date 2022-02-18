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Yüreğir Belediyesinden KDV denetimi - Son Dakika

Yüreğir Belediyesinden KDV denetimi

18.02.2022 11:46
Yüreğir Belediyesinden KDV denetimi

Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerini artırdı.

Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerini artırdı. Marketlerde ürünleri tek tek inceleyen ekipler, indirimlerin etikete yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından ilçede gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Zincir marketler başta olmak üzere ilçedeki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, kasada fişlerin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştıran ekipler, yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını, etiket, fahiş fiyat, reyon ve kasa fiyatı yönünde sıkı denetim gerçekleştirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, denetimlerin artarak devam edeceğine dikkat çekerek, "Zabıta ekiplerimiz uygulamanın yürürlüğe girmesiyle başta zincir marketler olmak üzere Yüreğir'deki tüm alışveriş merkezleri ve marketleri kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştiriyor. Gerek fiyat artışı, gerekse diğer mağduriyetler konusunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağımızın bilinmesini isterim. Vatandaşlarımızdan da ricamız faturalarında KDV oranının yüzde 1 olarak yazdığına dikkat etmeleridir. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna, bizler de sahada zabıta ekiplerimiz ile destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Yüreğir Belediyesinden KDV denetimi

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Yüreğir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüreğir Belediyesinden KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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