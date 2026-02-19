Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişimlerin Cirosu 89.8 Milyar Dolar - Son Dakika
Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişimlerin Cirosu 89.8 Milyar Dolar

19.02.2026 10:35
2024'te Türkiye'nin yurt dışında kontrol ettiği girişimlerin cirosu 89.8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'de yerleşik girişimler tarafından yurt dışında kontrol edilen girişimlerin elde ettiği ciro 2024 yılında 89 milyar 840 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerine göre, Türkiye kontrolündeki yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2023 yılında 2 bin 567 ve 2024 yılında 2 bin 706 oldu. Bu girişimler 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar, 2024 yılında ise 89 milyar 840 milyon dolar ciro elde etti.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerde en yüksek ciro sanayi faaliyetinde oluştu

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında faaliyete göre oluşan ciroda ilk sırada sanayi; sonra sırasıyla ticaret, hizmet ve inşaat faaliyetleri yer aldı. Yurt dışında sanayi faaliyeti gösteren girişimler toplam 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında ikinci sırada yer alan ticaret faaliyetinde 33 milyar 242 milyon dolar, üçüncü sıradaki hizmet faaliyetinde 12 milyar 217 milyon dolar ve son sıradaki inşaat faaliyetinde ise 9 milyar 372 milyon dolar ciro elde edildi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 967'si hizmet, 943'ü ticaret, 506'sı sanayi ve 290'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin en etkin olduğu coğrafya Avrupa oldu

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2024 yılında girişim sayısında yüzde 39,2; ciroda yüzde 37,1 pay ile birinci sırada yer aldı. Diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 19,3 pay ile girişim sayısında, yüzde 23,9 pay ile ciroda ikinci sırada yer aldı. Diğer Asya ülkeleri sırasıyla yüzde 13,3 ve yüzde 13,2 pay ile girişim sayısında ve ciroda üçüncü sırada yer aldı.

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke Almanya, en yüksek cironun elde edildiği ülke Birleşik Krallık oldu

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2024 yılında 254 girişim ile Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği ciro 4 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık 2024 yılında 9 milyar 240 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 143 olarak tespit edildi.

Romanya, yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 96, elde edilen ciro açısından da 6 milyar 856 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Ciroda 6 milyar 513 milyon dolar ile üçüncü sırayı alan Rusya Federasyonu'nda kontrol edilen girişim sayısı 135 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
