Yurtdışındaki Türkler Ekonomiye Can Suyu Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yurtdışındaki Türkler Ekonomiye Can Suyu Oluyor

Yurtdışındaki Türkler Ekonomiye Can Suyu Oluyor
19.07.2025 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken, yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye döviz ve ekonomik canlılık getirdiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaz aylarında ülkelerine dönmesinin ekonomi için can suyu olduğunu söyledi.

Palandöken, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem bulundukları ülkelerde çalışıyor hem de yaz tatillerinde, memleketlerine dönüş yaptıklarında ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Bu yıl, özellikle Euro'nun ve diğer yabancı para birimlerinin yükselmesinden kaynaklı esnafın yüzünü güldürecek bir beklenti söz konusu. Vatandaşlarımız memleketlerine, anne-baba ziyaretine geldiklerinde A'dan Z'ye birçok meslek dalında ihtiyaçlarını karşılıyor, hatta giderken beraberlerinde birçok ürünü götürerek ekonomiye adeta can suyu oluyor. Bu can suyu, esnaf için mevsimsel olarak her yıl tekrarlanan bir canlılık sağlıyor. Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz" dedi.

"Yaz harcamaları tüm sektörlere nefes aldırıyor"

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız sayesinde yazın tüm sektörlerin hareketlendiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yurtdışında çalışıp Türkiye'ye gelen vatandaşlarımız burada önemli harcamalar yapıyor. Çocuklarına giysi alıyor, restoran ve lokantalarda özlemini duyduğu, kendi mutfak lezzetlerine uygun ürünleri tüketmek istiyor. Düğün mevsiminde altın alıyor, nişanlar düzenleniyor. Düğün salonları, taksiciler, çiçekçiler, tatlıcılar gibi herkes bu hareketlilikten nasibini alıyor. Bu döviz girişi ekonomimiz için vazgeçilmez. Ayrıca, gelen vatandaşlarımız evlerinin mimarisini değiştiriyor, tadilat yapıyor ya da oturdukları evlerin bakımını üstleniyor. Tüm bu harcamalar, inşaat ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok sektöre katkı sağlıyor. Her yıl artarak devam eden bu hareketlilik sayesinde ülkemize 700-800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor. Bu paralar, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de burada yaşayan aile bireylerinin geçimlerine destek oluyor" şeklinde konuştu.

"Turizm sektörü için de canlılık kazandırıyor"

Bu yıl beklentilerinin daha yüksek olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın tatil sürelerine bağlı olarak Türkiye'de kalma süreleri uzuyor. Bu yurttaşlarımız sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da büyük katkı sağlıyor. Ülkemizdeki gelişmeleri yerinde görüp memnun kaldıklarında, bulundukları ülkelerdeki dostlarını Türkiye'ye davet ederek turizmde canlılık oluşturuyorlar. Yılda en az 5 milyon yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşımız olduğunu düşünürsek; beraberlerinde getirdikleri misafirler, büyüyen aile nüfusları ve oluşturdukları hareketlilik sayesinde ülkemizin tanıtımı, tarihi ve kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşuyor. Özellikle Anadolu ve Doğu Anadolu'ya gelen vatandaşlarımız memleketlerinin havasını soluyarak hem huzur buluyor hem de bıraktıkları dövizle esnafa, sanatkara ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurtdışındaki Türkler Ekonomiye Can Suyu Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak 81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok

08:48
Dürziler aparat asıl hedef Türkiye İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan
Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
12:30
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
12:21
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku
İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
11:59
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı
Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 09:07:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yurtdışındaki Türkler Ekonomiye Can Suyu Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.