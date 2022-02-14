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Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı - Son Dakika

Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı

14.02.2022 15:03
Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı

Temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 1'e indirilmesinin ardından zabıta ekipleri market fiyatlarına sıkı denetim başlattı.

Temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 1'e indirilmesinin ardından zabıta ekipleri market fiyatlarına sıkı denetim başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurmasının ardından yeni fiyatlar market raflarında yerini almaya başladı. Bu kapsamda fiyat denetimi için Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra İl ve ilçelere bağlı zabıta ekipleri de marketlerde yeni fiyat etiketlerine sıkı denetim başlattı.

Ankara'nın Altındağ Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de bazı zincir marketlerde denetim başlatarak KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Ekipler raflardan topladığı temel gıda ürünlerini tek tek kasadan geçirerek KDV indirimlerinin tam fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını ve raf fiyatı ile kasadaki fiyatın uyuşup uyuşmadığını kontrol etti.

"Vatandaşlarda çok memnun"

Gıda etiketlerini yenilediklerini söyleyen market genel müdürü Hüseyin Uzunoğlu, "Resmi Gazete'de yayımlanan ve dün akşamdan itibaren geçerli olan bütün gıda ürünlerinde yüzde 7 gıda indirimini hemen uygulamaya soktuk. Çalışmalarımız itinalı bir şekilde devam ediyor. Bu durumdan vatandaşlarda çok memnun. Biz vatandaşlarla iç içe olduğumuz için anlayabiliyoruz. Çok güzel bir uygulama" diye konuştu.

"Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık"

Etiket denetiminde bulunan zabıta ekipleri yaptığı açıklamada, "Market denetimlerimiz Resmi Gazete'de yayımlanan KDV oranlarının düşürülmesi ile ilgili denetimlerimiz başladı. Bu konuyla ilgili temel gıda ürünlerinin KDV oranlarının yüzde 1'e düşürüldüğünü görüyoruz. Ayrıca raf etiket fiyatı ile kasa etiket fiyatının uyup uymadığını konusunda denetimlerimiz var. Bu konuda bir uyumsuzluk tespit edersek İl Ticaret Müdürlüklerine gerekli tespit tutanaklarımızı iletiyoruz. Bu sayede gerekli caza işlemler devam ediyor. Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Temel gıda ürünlerinde gerekli indirim uygulanmış" dedi. - ANKARA

Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı
Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı
Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı
Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı

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cumhurbaşkanı, Ankara, Zabıta, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzde 1'e inen KDV oranlarına sıkı denetim başladı - Son Dakika Ekonomi


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