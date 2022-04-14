Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi - Son Dakika

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 13 Nisan itibarıyla Twitter'da sahip olduğu hisse oranının yüzde 9,1'e, hisse sayısının 73 milyon 115 bine ulaştığını belirten Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak için teklif verdi.

42 MİLYAR DOLARA SATIN ALMAK İSTİYOR

Musk, Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ettiği mektubunda "Bu en iyi ve nihai teklifim" ifadelerini kullandı. Twitter'ın hisse fiyatı son olarak 45 dolar seviyelerindeydi. Toplam piyasa değeri 36.7 milyar dolar olan şirketi Musk, 42 milyar dolar değerlemeyle satın almak istiyor.

TWİTTER HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Elon Musk ayrıca sunduğu teklifin reddedilmesi halinde Twitter'da hissedar olma pozisyonunu yeniden değerlendireceğini de vurguladı. Sunduğu bağlayıcı olmayan teklif için Morgan Stanley ile çalışan Musk'ın açıklamasından sonra Twitter hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 13,6 değer kazandı.