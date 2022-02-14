Üye Girişi
Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün! - Son Dakika

Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!

14.02.2022 14:06

KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve bakkallarda denetimler yaptı. Zabıtalar vatandaşları uyararak "Etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerekmektedir. Faturada KDV oranını yüzde 1 olarak görmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi başladı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde bugünden itibaren KDV yüzde 8`den yüzde 1'e indirildi.

ETİKETLER VE KDV ORANLARI İNCELENDİ

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri indirimin başladığı ilk günde Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla hemen harekete geçerek, Tuzla'da bulunan 100'e yakın market ve bakkalda denetimler yaptı. Denetim kapsamında gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, KDV indirimi sonrası marketleri denetledi

"VATANDAŞLARIMIZ, ETİKET VE KASA ARASINDAKİ FİYATA DİKKAT ETMELİ"

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Amiri Cengiz Şaş, "Temel gıdada KDV indirimi bugünden itibaren geçerli oldu. Bugün itibariyle ilçemizde bulunan tüm market ve bakkalları denetliyoruz. 100'ün üzerinde noktayı denetleyeceğiz. Özellikle fiyat etiketlerine bu durumun yansıyıp yansımadığı, kasada bu durumun geçerli olup olmadığını denetliyoruz. Vatandaşlarımızın etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerekmektedir. Faturada KDV oranını yüzde 1 olarak görmesi gerekmektedir." dedi.

YORUMLAR
500

Tuzla Belediyesi, Market, Zabıta, Tuzla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:04 Sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı! Kameralara yansıyan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
13:23 AK Partili Dağ'dan muhalefet liderlerine: Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan olmasın!
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement