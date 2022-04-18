Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı - Son Dakika
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Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

18.04.2022 10:47
Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

Faaliyete girdiği kısa sürede nam salan Zarife Hanım Pastaneleri, Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı.

Faaliyete girdiği kısa sürede nam salan Zarife Hanım Pastaneleri, Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı.

Diyarbakır'da tatlı sektöründe yeni faaliyetlerine başlayan Zarife Hanım Pastaneleri, fıstıklı baklava, cevizli kadayıf, cevizli sargı burma, soğuk baklava gibi birçok çeşidi tatlı severlerle buluşturdu. İlk şubelerinin Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde olduğunu aktaran pastane şube müdürü Recep Korkut, insan sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu kaydetti. Korkut, "İmalatımızda özenle hazırladığımız tatlılarımızda kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Tüm çeşitlerimiz, doğal ve taze ürünlerden oluşmaktadır. İnsan sağlığı bizler için önceliklidir. Tatlılarımızda, glikoz, tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. Son derece temiz ve hijyenik ortamda, tamamen doğal ürünlerden hazırlanan kendine has soğuk baklava lezzetimizi tatması için tüm vatandaşlarımızı şubemize bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı
Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı
Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı
Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı

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Recep Korkut, Diyarbakır, Korkut, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zarife Hanım Pastaneleri Diyarbakır'ın ağzını tatlandırmaya başladı - Son Dakika


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