Manisa\'da 990 Firmaya Danışmanlık Desteği

Ekonomi

Manisa'da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı 2024 yılı değerlendirme toplantısında 2024 yılında 990 firmaya ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiği, 73 firmanın yatırım yapmasına destek olunduğu, "Üreten Şehirler Programı" kapsamında Manisa'da 11 işletmeye yeşil dönüşüm konusunda eğitim ve danışmanlık sağlanacağı açıklandı.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2024 yılı değerlendirme toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valisi ve ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaş'ın başkanlığını yaptığı toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kütahya Valisi Musa Işın, Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammet Özcura, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Kadir Uslu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Kutlu Eser katıldı. Manisa Polis Evinde gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Valisi ve ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaş, "Bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak için yol gösterici olacak ve bölgemizin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini destekleyecek 2024-2028 yıllarını kapsayan TR33 Bölgesi Bölge Planı ile Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşması ve bölgelerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2024 yılında 33 proje tamamlanarak oluşturulan altyapılar bölgenin kalkınmasına katkı sağlamıştır. Devam eden 25 projenin uygulama süreçleri ise yararlanıcılarla birlikte takip edilmektedir. Siber Vatan Programı kapsamında, bölge üniversiteleri iş birliğiyle her ilde 45 öğrenciye sertifikalı eğitim verilmiş, ayrıca Kütahya'da ortaokul ve lise öğrencilerine siber güvenlik farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir. Kütahya ve Manisa için turizm hedeflerine yönelik Turizm Master Planı hazırlanmakta olup bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir. Kadın girişimciliği teması çerçevesinde Afyonkarahisar'da Gastronomi Festivali ve Kadın Girişimcilik Festivali düzenlenmiş, bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kütahya'da "Dış Ticaret" ve "Yeni Nesil Satış ve Pazarlama" alanlarında düzenlenen eğitimlerde 38 kişi sertifika almış, 12 kişi istihdam edilmiştir. Manisa'da düzenlenen Yeni Teknolojiler Etkinliği, firmaların katma değerli üretimlerine katkı sağlamıştır. Uşak'ta imalat sanayisinde Enerji Etüt Raporları hazırlanmış ve Sanayi Dönüşüm Planı oluşturulmuş olup yakın zamanda lansman toplantısıyla ilgililerle paylaşılacaktır. Ajans, 2024 yılında 990 firmaya ücretsiz danışmanlık hizmeti vermiş, 73 firmanın yatırım yapmasına destek olmuştur. Üreten Şehirler Programı kapsamında Manisa'da 11 işletmeye yeşil dönüşüm konusunda eğitim ve danışmanlık sağlanacaktır. Önümüzdeki günlerde Manisa Valimizin başkanlığında sözleşme imza töreni düzenlenecektir. Programın sonuçlarının bölgeye hayırlı olmasını dilerim. 2024 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 22 proje başvurusu yapılmış olup sonuçlarını beklemekteyiz. Yine AB projeleri kapsamında 3 başvuru yapılmış olup değerlendirmeleri devam etmektedir. Interreg kapsamında ilk deneyimimiz olmasına rağmen ortak ve iştirakçi olduğumuz projelerden başarılı olanlar oldu, ancak bütçe imkanları nedeniyle asil listeye girmeye hak kazanamadılar. Bölge paydaşlarının ulusal ve uluslararası çağrı ilanlarından haberdar olması için WhatsApp Bilgilendirme Kanalı oluşturulmuştur. Bölge illerimiz için Türkiye'de ilk defa saha bazlı Sürdürülebilir Jeotermal Kaynak Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bugünkü toplantımızda görüşeceğimiz gündem maddelerine gelince; İlk gündem maddemizde Ajansımızın başvuru yaptığı, ortak olarak yer aldığı uluslararası fonlara ve projelere ilişkin bilgi alacağız. Diğer iki gündem maddemizde 2018 Yılı Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı'na ait Program Sonrası Değerlendirme Raporu ile yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepler ve projelerle ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Diğer gündem maddelerimizde Ajansımızın 2024 yılı afet yönetimi faaliyetlerini, insan kaynakları politikasının uygulanması ve geliştirilmesine dair bilgiler içeren İnsan Kaynakları Politikası Raporu'nu değerlendirecek ve bu alandaki çalışmaları inceleyeceğiz. Yedinci gündem maddemizde Ajansımızın insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen personel alımı ilanına ilişkin bilgi alacağız. Son olarak Ajansımızın iç kontrol sistemi çalışmaları hakkında hazırlanan 2024 yılı değerlendirme raporunu, 2025 yılı bütçe yetki devirleri ve protokolleri ve her toplantımızda olduğu gibi, Ajansımızın iki toplantı arasındaki faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, bölgemiz illerine ait gayrisafi yurtiçi hasıla verileri paylaşılacaktır" dedi.

Öte yandan toplantıda 2024 yılı Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı sonuçları da açıklandı. ZEKA bölgesi içerisinde sadece Manisa'da uygulanan programa yönelik hazırlanan 2024 yılı Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı (MUSTD) başvuruları kapsamında 11 işletmeyle konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirileceği açıklandı. - MANİSA