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Sıfır emisyonlu ZES yatırımları genişletiliyor - Son Dakika

Sıfır emisyonlu ZES yatırımları genişletiliyor

21.09.2021 10:37
Sıfır emisyonlu ZES yatırımları genişletiliyor, System.String[]

Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu (ZES) markası, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için yatırımlarını genişletiyor.

Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu (ZES) markası, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için yatırımlarını genişletiyor. Şirket, sıfır emisyonlu kesintisiz ulaşım için 81 ilde 650'nin üzerinde noktada bin 200'e varan soketle hizmet veriyor.

'Geleceğin enerji şirketi' olma yolunda ilerleyen Zorlu Enerji, tüm operasyonlarının ve yatırımlarının merkezine sürdürülebilirliği, inovasyonu, Ar-Ge ve teknolojiyi alarak, temiz bir gelecek ve 'Net Sıfır Emisyon' salımı hedefi doğrultusunda insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yaptığı yatırımlarla sektörün öncülerinden biri hale geldi. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği en büyük yatırımlardan biri olan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions), şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerde elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırarak onlara temiz enerjiyle kesintisiz sürüş deneyimi sunuyor. Şirket, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için yatırımlarını genişlettiğini duyurdu.

ZES, temiz enerji ile elektrikli araçları şarj etme imkanı sağlıyor

Verilen bilgiye göre, şirketin fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak elektrikli araçların altyapı koşullarının sağlanması için 2018 yılında kurduğu ZES markası, 81 ilde 650'nin üzerinde noktada bin 200'e varan soketle ile kullanıcılarına temiz enerji ile elektrikli araçlarını şarj etme imkanı sağlıyor. Şirket, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan ve sürdürülebilir bir geleceğin en önemli sac ayaklarından biri olan elektrikli araçlara, sağladığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırdığını 'Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası' (I-REC) ile belgelendiriyor. Türkiye içinde pazar payını yüzde 60'a ulaştırarak sektör lideri olan ZES, elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için sadece Türkiye'de değil yurt dışında da benzer yatırımlar yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle şehirlerdeki karbon salımını azaltacak olan elektrikli araç şarj istasyonu ZES ile yatırımlarını artıran şirket, Doğu Avrupa başta olmak üzere global arenadaki altyapısını şimdiden hazırlıyor.

Türkiye'nin en büyük ve teknolojik olarak en gelişmiş elektrikli araç şarj istasyonu ağlarından biri olan ZES ile akıllı şehir kavramının önemli bir parçasına hizmet eden Zorlu Enerji, elektrikli araç paylaşım platformu olan 'electrip' uygulaması ile de sıfır emisyonlu ulaşım ekosistemine destek sunuyor. Birçok işlemin dijital ortamlardan gerçekleştirildiği, mobilitenin ve çevreye daha az iz bırakmanın her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bir dünyada ve gelecekte, şirketin 'electrip' uygulaması önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Sıfır emisyonlu ZES yatırımları genişletiliyor
Sıfır emisyonlu ZES yatırımları genişletiliyor

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Tragger, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır emisyonlu ZES yatırımları genişletiliyor - Son Dakika Ekonomi


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