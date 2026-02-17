Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet\'e akın edecek

Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile satılık taşınmaz ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale geldi. 15 Şubat itibarıyla tüm satılık ilanlar sistem kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe sahte ve yanıltıcı ilanların önüne geçmek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) devreye aldı. Yeni uygulama ile birlikte satılık taşınmaz ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Sistem ilk olarak kiralık konutlarda uygulanmaya başlandı, ardından ticari gayrimenkuller kapsama alındı. Son aşamada ise satılık konutlar da dahil edilerek tüm satılık taşınmaz ilanları için zorunlu uygulamaya geçildi.

15 ŞUBAT İTİBARIYLA ZORUNLU

1 Şubat’ta pilot illerde başlatılan uygulama, 15 Şubat itibarıyla satılık konut ilanları dahil tüm satılık taşınmazlar için zorunlu hale geldi. Artık yalnızca emlak ofisiyle sözleşme yapılması yeterli olmayacak; mal sahibinin e-Devlet üzerinden ilgili emlak işletmesine ilan yetkisi vermesi gerekecek.

BİREYSEL İLANLARA SINIRLAMA

Yetki doğrulama zorunluluğu emlak ofisleri aracılığıyla verilecek ilanlar için geçerli olacak. Bireysel ilanlarda ise emlak ofisi yetkisi aranmayacak ancak ilan yalnızca taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımları tarafından verilebilecek. Sistem bu kişilerin dışındaki başvurulara izin vermeyecek. İlan platformunda taşınmaza ait kimlik numarasının girilmesi zorunlu olacak. Maliklik ve hısımlık kontrolü sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

GERÇEK DEĞER TAKİP EDİLECEK

Uzmanlar, sistemin yalnızca sahte ilanları değil, manipülatif fiyat artışlarını ve tapuda düşük bedel beyanını da denetlemeye katkı sağlayacağını belirtiyor. EİDS’in Tapu ve Kadastro verileriyle entegre çalıştığı, her taşınmaz için özel bir kimlik numarası bulunduğu ifade ediliyor. Bu sayede ilan fiyatı ile tapuda beyan edilen değer karşılaştırılabilecek.

YETKİ SÜRESİ EN AZ 3 AY

Taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerinden EİDS yetki işlemleri bölümüne girerek satışa konu gayrimenkulü seçip emlak danışmanının yetki belge numarasını sisteme tanımlayacak. Yetki süresi en az üç ay olacak. Süre uzatılabilecek ancak iptal edilmesi halinde yeni ilan girişi ya da süresi dolan ilan yenilemesi yapılamayacak. Yetkililer, verilen yetkinin yalnızca ilan yayımlamaya yönelik olduğunu, tapu işlemlerinde kullanılamayacağını vurguluyor.

684 BİN TL CEZASI VAR

Uzmanlar düzenlemenin sahte ilan, yetkisiz portföy girişi ve ilan kirliliğiyle mücadelede kritik rol oynayacağını söylerken, malik türünün gerçeğe aykırı beyan edilmesi halinde yetki belgesinin iptaline kadar varan yaptırımlar ve 684 bin 214 TL’ye ulaşabilen idari para cezalarının uygulanabileceğini bildirdi.