Sur Yapı Antalya'da 7 bin 500 konut teslim edildi - Son Dakika
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Sur Yapı Antalya'da 7 bin 500 konut teslim edildi

Sur Yapı Antalya\'da 7 bin 500 konut teslim edildi

Sur Yapı Antalya 'da 7 bin 500 konut teslim edildiANTALYA, - ANTALYA'da yapımı tamamlanan 7 bin 500 konuta ilişkin konuşan Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Antalya'da büyük bir fikirle yola çıktık, yeni bir şehir inşa ettik.

14.05.2025 13:53
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Sur Yapı Antalya 'da 7 bin 500 konut teslim edildi

ANTALYA, - ANTALYA'da yapımı tamamlanan 7 bin 500 konuta ilişkin konuşan Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Antalya'da büyük bir fikirle yola çıktık, yeni bir şehir inşa ettik. Parkları, bahçeleri ve ticaret caddeleri ile modern bir şehir kurduk. Sur Yapı Antalya, bugün 25 bin kişilik büyük bir aileye ev sahipliği yapıyor. Büyük bir fikri gerçeğe kavuşturduk" dedi.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya 'da yaşam başladı.1,3 milyon metrekarelik alanda 2018 yılında yükselmeye başlayan projede, 2020 yılından itibaren teslimler devam ediyor. Hak sahiplerinin tüm konutlarının teslim edildiği projede bugüne kadar 7 bin 500 konut teslim edilirken, 25 bin kişinin yaşadığı açıklandı.

Projede, yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde dev şehir parkı yer alıyor. Şehir parkında göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları, piknik alanı, müze, semt pazarı, iskele alanları, etkinlik çadırı, amfi alanları ve çim sahalar yer alıyor.

Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı. Bölgede yaşayan sokak hayvanları için özel barınaklar kuruldu.

1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi'ne ev sahipliği yapan Sur Cadde, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor. 'Suyla gelen medeniyet' temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor.

Vitrin Antalya ise modern şehir imkanlarını doğanın tüm güzellikleriyle birlikte sunuyor. Projenin en dikkat çekici etaplarından olan sitede 77-126 metrekare aralığındaki 2+1 ve 3+1 bahçeli daireler, parklar ve yüzme havuzları yer alıyor.

'YENİ BİR ŞEHİR İNŞA ETTİK'

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Antalya'da gerçekleşen basın toplantısında konuştu. Antalya'nın büyük bir fikir anlayışıyla yola çıkılarak başladığını ve bugün bu büyük fikrin hayata geçtiğini belirten Elmas, "Sur Yapı Antalya, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçti. Aynı zamanda, Türkiye'de özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tam 1,3 milyon metrekarelik dev bir alanda, şehir konseptiyle tasarlandı. Parkları, bahçeleri, restoran ve kafeleriyle; 156 bin metrekarelik dev şehir parkıyla; her detayı titizlikle düşünülmüş ve özenle uygulanmış gerçek bir şehir kurduk" diye konuştu.

'SADECE FİZİKSEL DEĞİL VİZYONER GÜCÜYLE DE BÜYÜK BİR ŞEHİR PROJESİ OLDU'

Mega projenin fiziksel büyüklüğünün ötesinde vizyoner bir gücü olduğunu da belirten Elmas, "Sur Yapı Antalya, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, vizyoner gücüyle de dikkat çekiyor. Bu projeyle yalnızca konut değil; sosyal ve kamusal yaşam alanları da içeren kapsamlı bir şehir bütünlüğü sunduk. Bugün Sur Yapı Antalya, özel sektörün şehircilik anlayışında ulaştığı seviyeyi gösteren güçlü bir örnek olarak Antalya'da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Sur Yapı Antalya, Sign of the City Awards'ta 'En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi' ödülüne layık görüldü. Elmas, "Büyük bir fikirle başladık, hayata geçirdik. Sur Yapı Antalya, sadece bir konut projesi değil; gerçek anlamda yaşayan, gelişen ve modern bir şehir. Bu yeni şehir, farklı yaşam tarzlarına hitap eden birçok projeden oluşmaktadır. Bu projeler, modern şehir yaşamının tüm olanaklarını bir arada sunarak, yatırımcılara uzun vadeli değer kazandırma potansiyeli taşımaktadır.Sur Yapı Antalya'da öne çıkan projelerden olan Antalya Suites, muhteşem deniz manzarasıyla lüks tasarım ve modern mimariyi bir arada bulunduruyor ve site sakinlerini Antalya'nın muhteşem havası ve yeşil doğasıyla buluşturuyor" dedi.

Elmas, basın toplantısının kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Muhittin Böcek'e, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Menderes Türel'e, Antalya Büyükşehir Belediyesine, Anttepe'ye, projede görev alan tüm mimar ve mühendislerimize, taşeron ve tedarikçi firmalarımıza, büyük emek veren tüm işçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak Sur Yapı Antalya'da 7 bin 500 konut teslim edildi - Son Dakika

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