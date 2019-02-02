Bu Karışım Kansere Karşı Koruyor, Cinsel Güce Güç Katıyor!

Bal muzla tüketildiğinde daha iyi sonuç veriyor. Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz.

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Özellikle erkeklerde etkili olan bu tarifin abartılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ballı muzun faydalarından şu şekilde bahsediyorlar:.