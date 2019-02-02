Son Dakika Haberleri: Bu Karışım Kansere Karşı Koruyor, Cinsel Güce Güç Katıyor!

Bu Karışım Kansere Karşı Koruyor, Cinsel Güce Güç Katıyor!

45 dakika önce

Mutluluk veren bazı besinler, hem sağlığınızı koruyor hem de cinsel hayatı tatlandırıyor. İşte onlardan biri: Ballı muz!

1
Bal muzla tüketildiğinde daha iyi sonuç veriyor. Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz.
Bal muzla tüketildiğinde daha iyi sonuç veriyor. Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz.
2
Özellikle erkeklerde etkili olan bu tarifin abartılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ballı muzun faydalarından şu şekilde bahsediyorlar:.
Özellikle erkeklerde etkili olan bu tarifin abartılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ballı muzun faydalarından şu şekilde bahsediyorlar:.
3
Antioksidan zenginidir. Kanser oluşumunu engeller..
Antioksidan zenginidir. Kanser oluşumunu engeller..
4
Kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların görülme riskini azaltır..
Kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların görülme riskini azaltır..
5
Bir ısınıp bir soğuyan havalarda bağışıklık güçlendirir..
Bir ısınıp bir soğuyan havalarda bağışıklık güçlendirir..
6
Uzmanlar, doğal ilaç niteliğinde kür tarifi veriyor. İşte o kür:
Uzmanlar, doğal ilaç niteliğinde kür tarifi veriyor. İşte o kür:
2 orta boy muzu ezin. 2 yemek kaşığı bal ilave ederek karıştırın. Üzerine 400 ml su döküp 30 dakika beklemeye bırakın. Karışımı 4'e bölüp gün içerisinde tüketin.

»      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:49 

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