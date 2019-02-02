Bu Karışım Kansere Karşı Koruyor, Cinsel Güce Güç Katıyor!
45 dakika önce
Mutluluk veren bazı besinler, hem sağlığınızı koruyor hem de cinsel hayatı tatlandırıyor. İşte onlardan biri: Ballı muz!
1
Bal muzla tüketildiğinde daha iyi sonuç veriyor. Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz.
2
Özellikle erkeklerde etkili olan bu tarifin abartılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ballı muzun faydalarından şu şekilde bahsediyorlar:.
3
Antioksidan zenginidir. Kanser oluşumunu engeller..
4
Kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların görülme riskini azaltır..
5
Bir ısınıp bir soğuyan havalarda bağışıklık güçlendirir..
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Uzmanlar, doğal ilaç niteliğinde kür tarifi veriyor. İşte o kür:
2 orta boy muzu ezin. 2 yemek kaşığı bal ilave ederek karıştırın. Üzerine 400 ml su döküp 30 dakika beklemeye bırakın. Karışımı 4'e bölüp gün içerisinde tüketin.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:49
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