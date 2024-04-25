Giresun'un Güce ilçesinde Diyanet Gençlik Ofisi hizmete açıldı - Son Dakika
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Giresun'un Güce ilçesinde Diyanet Gençlik Ofisi hizmete açıldı

Giresun\'un Güce ilçesinde Diyanet Gençlik Ofisi hizmete açıldı

Giresun'un Güce ilçesinde, Diyanet Gençlik Ofisi törenle hizmete açıldı. Kaymakam Muhammet Ali Bayraktar, gençlerin ve ailenin toplumun temel taşları olduğunu vurgulayarak, gençlere yönelik mekanların önemini belirtti. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay ise Diyanet Gençlik Ofisi'nin geleceğe yönelik büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. Ofiste gençlere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirileceği belirtildi.

25.04.2024 11:39
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Giresun'un Güce ilçesinde, Diyanet Gençlik Ofisi törenle hizmete açıldı.

Kaymakam Muhammet Ali Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ve ailenin toplumun temel taşları olduğunu söyledi.

Gençlerin kendilerini geliştirecekleri mekanlar yapılmasının önemli olduğunu belirten Bayraktar, böyle mekanlara ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay ise Diyanet Gençlik Ofisi'nin geleceğe yönelik büyük bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ofiste gençlere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirileceğini anlatan Kılıçbay, "Diyanet Genç Ofisleri'nin, vatanına ve milletine hayırlı bir nesil yetiştirmek adına çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum." dedi.

Piraziz Müftüsü Mehmet Ayın'ın dua etmesinin ardından ofisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Güce Belediye Başkan Vekili Adnan Kara, Güce Jandarma Komutanı Enis Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Orhan Özkul, Doğankent Müftüsü İbrahim Türkan, Güce Müftü Vekili Mehmet Düzenli ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Güce ilçesinde Diyanet Gençlik Ofisi hizmete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'un Güce ilçesinde Diyanet Gençlik Ofisi hizmete açıldı - Son Dakika
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