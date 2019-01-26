Rocky, Zamana Yenik Düştü! Son Haline Bakın
49 dakika önce
Bir dönemin efsane yapımlarında başrol oynayıp, kalpleri fetheden ünlü aktörlerin şimdiki hallerini merak ediyor musunuz?
1
Sylvester Stallone
Rambo ve Rocky filmlerinin başrolü olarak gönüllerde taht kuran Sylvester Stallone zamana yenik düştü. 72 yaşındaki usta oyuncunun son haline bakın..
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Robert De Niro
75 yaşındaki Robert De Niro'ya bir de şimdi bakın.
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Jan Michael Vincent
Airwolf'un yanısıra bir dönem ülkemizde de yayınlanan The Winds of War (Savaş Rüzgarları) adlı yapımın da aralarında bulunduğu birçok TV dizisi için kamera karşısına geçen Jan Michael Vincent, uzun süre uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. Bu süreçte kariyeri de bir düşüş grafiği çizdi.
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Airwolf'un yanısıra bir dönem ülkemizde de yayınlanan The Winds of War (Savaş Rüzgarları) adlı yapımın da aralarında bulunduğu birçok TV dizisi için kamera karşısına geçen Jan Michael Vincent, uzun süre uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. Bu süreçte kariyeri de bir düşüş grafiği çizdi.
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Burt Reynolds
Bir zamanların en yakışıklı, çekici erkeklerinden biri olan oyuncu artık 82 yaşına geldi ve bastonu olmadan ayakta bile duramıyor. Aşkları, evlilikleriyle bir dönem basını da peşinden koşturan Burt Reynolds'un son haline bakın.
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Bobby Ewing
1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran efsane Dallas dizisinin en yakışıklı karakteri, artık tam da yaşının adamı oldu. 69 yaşındaki oyuncu şimdi bakın nasıl görünüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:24
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