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Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri - Son Dakika

Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri

20.12.2021 16:30

Koronavirüs sebebiyle 69 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmişti.

Geçtiğimiz ay eşinin kanser nedeniyle kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti. Sezai, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.

BİRÇOK KARAKTERİ SESLENDİRMİŞTİ

Koronavirüs nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti. Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

Rocky'den Fred Çakmaktaş'a! Vefat eden usta sanatçı Sezai Aydın, birçok karakterin seslendirmesini yaptı

"ÖMRÜNÜ SANATA VAKFETMİŞ BİR İSİMDİ"

Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İzzet Çapa, "Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... Büyük yetenekti... Ömrünü sanata vakfetmiş bir isimdi... Kabri nur, mekanı cennet olsun... Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Rocky'den Fred Çakmaktaş'a! Vefat eden usta sanatçı Sezai Aydın, birçok karakterin seslendirmesini yaptı

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol almıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sunmuştur. Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yapmıştır. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri vermektedir.

Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri

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Son Dakika Magazin Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri - Son Dakika Magazin


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