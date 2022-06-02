Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti - Son Dakika
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Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti

02.06.2022 22:07

Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti.

Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti

İSTANBUL - Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti.

Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk Sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz, yarın Teşvikiye Camisinde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

su, Magazin, Güncel, Son Dakika

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