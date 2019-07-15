Soğuk algınlığına iyi geliyor, cinsel güce güç katıyor! İşte mesir macununun faydaları

1 Anason, hindistan cevizi, çivit, çörekotu, hardal tohumu, havlicav, karabiber, karanfil ve kimyon gibi onlarca baharatla hazırlanan mesir macunu, ilk Osmanlı tarihinde 479 yıl önce Merkez Efendi tarafından hazırlandı.

2 Genelde cinsel gücü arttırıcı özelliğiyle bilinen mesir macunu, nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu özelliği ile de şifa dağıtıyor.

3 İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macununun saymakla bitmeyen faydaları...

4 Bu karışım bir araya gelince enerji vererek cinsel gücü artırıyor.

5 İçeriğindeki afrodizyak destekli besinler, cinsel gücün yanı sıra iştahı da olumlu anlamda etkiliyor. Atalarımızdan kalan bu karışım, mide rahatsızlıklarına karşı da son derece etkili.

6 Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor ve egzamaları iyileştiriyor.

7 İdrar yolları rahatsızlığını gidermesinin yanı sıra, yeni doğum yapmış anneler için süt arttırıcı özelliği de var.



8 Mesir macunu nasıl yenir? Sıcak süt veya sıcak su ile karıştırarak, şeker yerine çaya katarak, doğrudan kaşıklayarak yiyebilirsiniz.

9 Sıcak içeceklere karıştırırken içeceğin aşırı sıcak olmaması, içecek hazırlandıktan birkaç dakika sonra katılması önemlidir. Fazla tüketmenin faydadan çok zarara yol açacağını da belirtmeden geçmeyelim.

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