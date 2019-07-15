Son Dakika Haberleri: Soğuk algınlığına iyi geliyor, cinsel güce güç katıyor! İşte mesir macununun faydaları
Son Dakika Fotogaleri

Soğuk algınlığına iyi geliyor, cinsel güce güç katıyor! İşte mesir macununun faydaları

1 saat önce

Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç kattığı bilinen mesir macunu, birbirinden farklı 41 baharat çeşidiyle hazırlanıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olduğu, nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu özelliği olduğuna da inanılıyor.

1
Anason, hindistan cevizi, çivit, çörekotu, hardal tohumu, havlicav, karabiber, karanfil ve kimyon gibi onlarca baharatla hazırlanan mesir macunu, ilk Osmanlı tarihinde 479 yıl önce Merkez Efendi tarafından hazırlandı.
2
Genelde cinsel gücü arttırıcı özelliğiyle bilinen mesir macunu, nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu özelliği ile de şifa dağıtıyor.
3
İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macununun saymakla bitmeyen faydaları...
4
Bu karışım bir araya gelince enerji vererek cinsel gücü artırıyor.
5
İçeriğindeki afrodizyak destekli besinler, cinsel gücün yanı sıra iştahı da olumlu anlamda etkiliyor. Atalarımızdan kalan bu karışım, mide rahatsızlıklarına karşı da son derece etkili.
6
Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor ve egzamaları iyileştiriyor.
7
İdrar yolları rahatsızlığını gidermesinin yanı sıra, yeni doğum yapmış anneler için süt arttırıcı özelliği de var.
8
Mesir macunu nasıl yenir?
Mesir macunu nasıl yenir?
Sıcak süt veya sıcak su ile karıştırarak, şeker yerine çaya katarak, doğrudan kaşıklayarak yiyebilirsiniz.
9
Sıcak içeceklere karıştırırken içeceğin aşırı sıcak olmaması, içecek hazırlandıktan birkaç dakika sonra katılması önemlidir. Fazla tüketmenin faydadan çok zarara yol açacağını da belirtmeden geçmeyelim.
10
11


Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Bir zamanların en ateşli yıldızıydı, şimdilerde gören tanıyamıyor! Şampiyon fitnessçı, otel odasında meslektaşına cinsel istismarda bulundu! İngiliz model derin bacak dekoltesiyle galaya damga vurdu! Milattan önce 2600 yılında inşa edilen ünlü piramit, ziyarete açıldı! Mumyalar da sergilenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk algınlığına iyi geliyor, cinsel güce güç katıyor! İşte mesir macununun faydaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]