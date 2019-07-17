Yolda yürürken fark etti! Ürkütücü yaratık görenleri şoke etti

Brezilya'nın güneyinde, Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Santa Catarina Eyaleti'nde çekilen bir video herkesi korkuttu. 23 yaşındaki Tori Silveira, süpermarkete giderken gizemli bir canlı ile karşılaştı ama ne olduğuna anlam veremedi.

“Bu da neyin nesi böyle?", “Yüzlerce uzun, siyah solucan hep birlikte yeni bir bölgeye taşınıyormuş gibi.“Ne tür bir böcek olduklarını hala tam olarak anlamadım, bazıları tırtıl, bazıları sinek larvası diyor. Bu benim için kafa karıştırıcı.”

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Böceklerin ne olduğunu uzmanlar bile tespit edemedi

Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki uzmanlar görüntüye bir göz attı ve gizemli yaratıkların yiyecek ararken bir grup olarak hareket ederek daha fazla koruma sağladığını açıkladı.

Omurgasız hayvan uzmanı Dave, "Yuva pozisyonlarını değiştiriyor olabilir ya da kendilerini savunmak için bu şekilde bir arada hareket ediyor olabilirler." dedi. Dave, videodaki böceklerin ne olduğunu kesin olarak tespit edemedi, ancak onların sinek larvaları olabileceğini düşünüyor.