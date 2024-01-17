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Netflix, Adam Sandler'in başrolünde olduğu yeni bilim kurgu filmi Spaceman'in fragmanını paylaştı - Son Dakika
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Netflix, Adam Sandler'in başrolünde olduğu yeni bilim kurgu filmi Spaceman'in fragmanını paylaştı

Netflix, Adam Sandler'in başrolünde olduğu yeni bilim kurgu filmi Spaceman'in ilk fragmanını yayınladı. Film, astronot Jakub'un uzayda dev bir telepatik uzaylı örümcekten hayat tavsiyesi almasını konu alıyor. Spaceman 1 Mart 2024'te Netflix'te yayınlanacak.

Netflix, Adam Sandler\'in başrolünde olduğu yeni bilim kurgu filmi Spaceman\'in fragmanını paylaştı
17.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 23:01
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Bilim kurgu severler buraya! Netflix, Adam Sandler'in başrolünü oynadığı yeni bilim kurgu filmi Spaceman'in ilk fragmanını paylaştı. Filmde Adam Sandler'in canlandırdığı astronot, uzayın derinliklerinde dev bir telepatik uzaylı örümcekten hayat tavsiyesi alıyor. Spaceman 1 Mart 2024'te Netflix'te yayınlanacak. İşte detaylar…

Netflix yeni bilim kurgu filmi Spaceman'in ilk fragmanını yayınladı!

Spaceman'in senaryosu Jaroslav Kalfar'ın 2017 tarihinde piyasaya sürdüğü Bohemyalı Uzay Adamı romanından uyarlandı. Filmin senaristliğini ise Colby Day üstleniyor. Ayrıca filmin yönetmen koltuğunda ise Çernobil'in beş bölümünü yöneten Johan Renck,oturuyor. Bununla birlikte Spaceman'in oyuncu kadrosunda ise tanıdık simalar yer alıyor. The Big Bang Theory ile tanınan Kunal Nayyar, Lena Olin ve Isabella Rossellini Spaceman'de Adam Sandler' e eşlik edecek.

Güneş sisteminin sınırında tek başına bir araştırma görevine altı ay kala, Sandler'in canlandırdığı astronot Jakub, birçok sorunla yüzleşiyor. Jakup Dünya'ya döndüğünde geride bıraktığı karısının onu beklemeyeceğini düşünüyor. Ne yazık ki bu durum uzayda yalnızlığı ile başbaşa kalan Jakub'un akıl sağlığını da oldukça etkiliyor. Ayrıca uzay boşluğunda bir başına dünyadan getirdiği dertlerle boğuşmasının yanı sıra Jakub uzay gemisinde yalnız olmadığını da öğreniyor. Görevde ona gizemli bir yaratık eşlik ediyor.

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Bu gizemli telepatik bir örümcek, astronota zarar vermek yerine yardım ediyor. Hatta karısı Lenka ile arasını düzeltmek için çaresizce uzay gemisinin derinliklerinde saklanan astronota tavsiye veriyor. Ayrıca ismi Hanuš olan bu gizemli yaratığı Paul Dano seslendiriyor. Peki gerçekten bu yaratık uzay gemisinde mi yoksa Jakub'un zihninde mi?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Adam Sandler, Uzay, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Netflix, Adam Sandler'in başrolünde olduğu yeni bilim kurgu filmi Spaceman'in fragmanını paylaştı - Son Dakika
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