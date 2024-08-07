15 Ayda Yeni Bir Şehir Kuruldu: Hatay'da 3920 Konut İnşa Edildi - Son Dakika
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Genel

15 Ayda Yeni Bir Şehir Kuruldu: Hatay'da 3920 Konut İnşa Edildi

Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde inşa edilen 3920 konutun bulunduğu arazideki 15 aylık süreçteki değişim hayran bıraktı. Yaya bile yürünemez halde olan taşlık arazi, şehir merkezi haline dönüştü.

07.08.2024 19:22
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Yaya bile yürünemez halde taşlık araziydi, 15 ayda adeta yeni bir şehir kuruldu

3920 konutun inşa edildiği bölgedeki muhteşem değişim böyle görüntülendi

Gazeteci Yakup Söylemez, "İnsanlar arabasıyla gidemez, yaya bile gitmek zorluk çekilen taşlık bir alandı ve şuanda şehir kuruldu"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde inşa edilen 3920 konutun bulunduğu arazideki 15 aylık süreçteki değişim hayran bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuş 25 bine yakın insan vefat etmişti. Bölgenin yaralarını sarmak için kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet konutlarının inşaatına başlanmıştı. Hassa ilçesi de asrın felaketinde ağır yara almış ve şehir merkezi adeta yok olmuştu. İlçe merkezinde yürütülen ihya çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TOKİ tarafından yapılacak olan 3920 afet konutunun temelleri atılmaya başlanmıştı. Ekiplerin gece ve gündüz mesai yaparak 7 gün 24 saat usulüyle çalıştıkları konutlar hak sahiplerine temin edilmeye başlandı. Konutların inşası öncesinde vatandaşların yaya olarak yürümekte güçlük çektikleri bölgede adeta yeni bir şehir kuruldu. Afet konutlarının bulunduğu bölgede 15 ayda gerçekleşen değişim dron kamerasıyla görüntülenirken ortaya çıkarılan çalışma adeta mest etti.

"Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar yapının yapılması çok güzel ülkemiz adına"

Afet konutlarındaki yeni yuvasına yerleşen Bekir Demirel, asrın felaketi sonrası yaşanan süreci anlatarak "Yuvamıza yeni taşınmaya başladık. Eksiklerimiz var ama bunlarda hal olacak. Hassamız için güzel bir şehir merkezi oldu TOKİ'ler. Herkes yerleştikten sonra her şey daha da güzel olacak. Depremden bu yana bekliyorduk; çadırda kaldık, konteynırda kaldık, bu kadar kısa bir zamanda bu kadar yapının yapılması çok güzel ülkemiz adına. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

"İnsanlar arabasıyla gidemez, yaya bile gitmek zorluk çekilen taşlık bir alandı ve şuanda şehir kuruldu"

Gazeteci Yakup Söylemez, bölgenin atıl durumda bulunan taşlık araziyken yeni bir şehir merkezi olduğunu belirterek "Burada ancak hayvanlar otlayabiliyordu. İnsanlar arabasıyla gidemez, yaya bile gitmek zorluk çekilen taşlık bir alandı. Şuanda şehir kuruldu. Asfaltlarıyla, alt yapısıyla şehir oldu. Camisi, okulu ve Pazar yeri de bittiği zaman Hassa bambaşka bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Ayda Yeni Bir Şehir Kuruldu: Hatay'da 3920 Konut İnşa Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Ayda Yeni Bir Şehir Kuruldu: Hatay'da 3920 Konut İnşa Edildi - Son Dakika
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