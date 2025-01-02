2025'te Arsa Yatırımları Umut Veriyor - Son Dakika
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2025'te Arsa Yatırımları Umut Veriyor

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Uzmanlar, enflasyonun düşmesi ve faiz indirimleriyle 2025'te arsa yatırımlarında kazanç bekliyor.

02.01.2025 17:55
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Ekonomide iyileşme göstergeleri yatırım uzmanlarını umutlandırdı

İSTANBUL - Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve faiz indirimlerinin başlaması emlak ve arsa yatırımlarında 2025'in yüz güldüreceği öngörülüyor. Ekonomideki iyileşme göstergelerine bakılarak konutta ve arsa da 2025 in iyi bir yıl olacağını söyleyen uzmanlar, "Durağanlık 2025 yılında patlayabilir. En kötü ihtimalle bir yılda arsanın kazancı yüzde 50 olabileceğini öngörüyorum" dedi.

Türkiye'de yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle yatırımcılar 2024 yılında konut, arsa yatırımlarında beklenen fiyat artışını yakalayamadı. Faizlerin ve enflasyonun düşmeye başlaması yatırım uzmanlarını 2025 yılı için umutlandırdı. 2024 yılında durağan geçen konut ve arsa fiyat artışları artış göstermesi bekleniyor. Ekonomide iyileşme tüm sektörlere yansıyacağı gibi en çok olumlu etkilenecek sektörlerin başında konut ve arsa yatırımcıları geliyor. Büyükşehirlerde ve çevrelerinde küçük yatırımcılar için çok fazla yatırım olanağı bulunmadığı belirtilirken Trakya ve Tekirdağ bölgelerinde küçük yatırımcı için bir fırsat olduğunun altın çizdi. Arsa yatırımı için ortalama 5 yıl beklenmesi gerektiğini belirtildi.

"2025 yılında arsa ve gayrimenkulde yüksek bir kar oranı bekliyoruz"

2024 yılı için arsa fiyatlarının büyük bir durağanlık yaşadığına dikkat çeken Arsa ve arazi geliştirme uzmanı Muharrrem Özel, '2024 yılı için 100 bin TL üzerinden örnek verirsek, 100 bin TL altın alan 150-160 bin TL civarında bir para toparlamış oldu. 100 bin TL dövize yatıran 130 bin TL civarında bir kazanç elde etmiş oldu. 100 bin TL arsaya yatıran ortalama yüzde 40 ila 50 arasında bir kazanç elde etmiş oldu. Aslında arsa 2024 yılınca çok kazandırmadı. 2024 yılında ne kazandırmadıysa 2025 yılında arsanın kazandırmasını bekliyoruz. Konut fiyatları yatırımcıya 2024 yılında ortalama yüzde 30 civarında bir kar getirdi. Bunun nedeni yüksek faiz ve enflasyondan dolayıdır. 2025 yılında arsa ve gayrimenkulde yüksek bir kar oranı bekliyoruz.

"Arsa fiyatlarındaki durağanlık 2025 yılında patlayabilir"

Küçük yatırımcının İstanbul'un dışarısına bakması gerektiğini ifade eden Özel 'Çatalca'da örnek vermek gerekirse 1 milyon TL paranız yoksa iyi bir yatırım yapamayabilirsiniz. Ama küçük yatırımcı dediğimiz cebinde 300 bin, 500 bin TL olan bir yatırımcı için tesviyemiz Tekirdağ'dır. Tekirdağ'da 300 veya 500 bin TL'ye imarlı veya imarsız tapulu araziler almak mümkün. Tekirdağ'da önümüzdeki orta vadede 5 yıl içerisinde şehirde büyük bir gelişim bekliyoruz. Uzun vadede 10 yıl içerisinde şehrin yenilendiğini görüyoruz. Orada çok güzel bir kentsel dönüşüm var şehir yenileniyor. Bu nedenle hem konut hem de arsa yatırımcısının Tekirdağ'da büyük kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Arsa fiyatlarındaki durağanlık 2025 yılında patlayabilir. En kötü ihtimalle bir yılda arsanın kazancı yüzde 50 olabileceğini öngörüyorum' diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Genel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Genel 2025'te Arsa Yatırımları Umut Veriyor - Son Dakika

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