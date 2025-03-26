220 Bin TL'ye Estetik, Mabut Oldu

220 bin TL'ye estetik oldu, hayatı kabusa döndü

Özel klinikte yaptırdığı ip askısının düştüğünü, dolgularının da kaydığını iddia eden kadın şikayetçi oldu

Ada Mert: "Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü"

ANTALYA - Antalya'da 40 yaşındaki Ada Mert ismindeki bir kadın, özel bir klinikte ip askısı ve dolgu estetiği yaptırdıktan sonra yüzünde problemler yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mert, "Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim" dedi.

Alanya ilçesinde Ada Mert (40), 2024 yılının Ağustos ayında Antalya'da doktor tavsiyesi üzerine bir klinikte yüzüne ip askı yöntemi, ağız ve çeneye ise dolgu estetiği yaptırdı. Yaptırdığı estetikten sonra Mert, iddiaya göre estetiğinin 3 gün sonra bozulduğunu fark edip yaşadığı süreci klinik yetkililerine aktardı. Mert ardından, doktordan şikayetçi oldu.

"Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım"

Estetik yaptırdığı günden yaşadığı süreci ve yüzünün çeşitli yerlerinde kalıcı izler kaldığı ileri süren Ada Mert, "8. ayda ben güzellik merkezinden ip askı yaptırmak için bir tavsiye doktor istedim. Ben başka şehirden çıkıp Antalya'ya gittim. İp askı, dudağımın kenarına ve çeneme dolgu yaptırdım. Burnumu küçültmek için işlem yaptırdım. Yaptırmış olduğum ip askılar ve işlemler bana 220 bin TL'ye mal oldu. 3 gün sonra yaptıkları dudak dolgum kaydı. 1 hafta sonra yüzümde topak topak lekeler ve sertlik oluşmaya başladı. Ben bu kliniği yazdım. Dedim ki dolgularınız kaydı. Suratımda sertleşmeler, sızlamalar, Şunlar bunlar var dediğimde bana söyledikleri kelime 'Yaptığımız dolgular kaymıştır, gelin bir daha ip askı yapalım' oldu. Ben bir daha onlara güvenip, onların elinin altına yatamayacağımı söyledim. 4 ay sonra da ip askılar düştü. Mağduriyetimin giderilmesini söylememe rağmen 'Dava açın kabul etmiyoruz, bizim hatamız değil' dediler ve ben dosyayı avukatıma verdim. 220 bin TL kredi çekip ben bu işlemi yaptırdım. Ben mağdur oldum. Mağduriyetim ise karşılanmıyor. Kimse mağdur olmasın. Bundan kaynaklı yüksek miktarlarda paralar alıp da vadettikleri yüzleri gerçekleştirmiyorlar. Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim" dedi.

"Özgüvenim ve psikolojim gitti"

Estetik sürecinden sonra hayatında birçok maddi ve manevi zorluk çektiğini belirten Mert, "Suratımın elastikleri de gitti. Yüz 4 ayda bu şekilde oldu gözümün altları ödem topladı. Özgüvenim ve psikolojim gitti. Bu süreçte ödemelerimi de yapamıyorum. Ciddi anlamda sıkıntıya girdim, kimse girmesin. İnsanların mağduriyetleri giderilmiyor, aldıkları paranın da hakkını vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Yaşadığı mağduriyetinin giderilmesi için hukuk yolunda savaşacağını ve estetik gibi işlemler yaptırmak isteyen kişilerin önceden çok iyi araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Ada Mert, "İyi araştırın, kesinlikle yüklü miktarlarda ödeme yapmayın, imzalattıkları kağıtları okuyun, inkar ve itiraz ediyorlar kabul etmiyorlar. Zarara ve mağduriyete siz uğruyorsunuz. Sağlık Bakanlığımıza sesleniyorum. Lütfen kontrol edin insanları kandırmasınlar, sağlıkları ile oynamasınlar" ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren doktor ise konuşmak istemediğini, konuyla ilgili gerekeli açıklamasının avukatı tarafından yapılacağını söyledi.