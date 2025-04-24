23 Nisan Gösterisinde Deprem Panik Yarattı

23 Nisan gösterisi sırasında depreme yakalandılar

İSTANBUL - Silivri'de bir okulda 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar depreme yakalandı. Panik anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda çocuklar, 23 Nisan gösterisi yapmak için toplandı. Gösteri sırasında 6.2'lik deprem yaşandı. Deprem paniği yaşayan öğrenciler, kaçışmaya başladı. O anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.