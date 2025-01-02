500 Yıllık Kandil Geleneği - Son Dakika
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500 Yıllık Kandil Geleneği

Bolu'nun Yazıören köyünde 500 yıldır süren Regaip Kandili geleneği kutlandı, kaynaşma sağlandı.

02.01.2025 20:45
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Bu gelenek 500 yılı aşkın süredir devam ediyor: "Bir bayram havası oluşuyor"

BOLU - Bolu'da Yazıören köyünde yaklaşık 500 yılı aşkın süredir devam eden kandil geleneği bu yılda devam etti. Kandillerin önemine vurgu yapan ve çocuklara örnek olunması gerektiğini ifade eden cami imamı, "Ama biz yapmazsak bizden sonra gelenler de yapmaz. Mübarek 3 ayları birer fırsat bilelim, yaptığımız hatalardan ders çıkaralım" dedi.

Bolu'nun merkezine bağlı 65 haneli Yazıören köyünde yaklaşık 500 yılı aşkın süredir Regaip Kandili geleneği sürüyor. Regaip Kandili gününde köylüler evlerinde lokma ve yemek hazırlıyor. Akşam namazı vakti yaklaştığında ise vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Geleneğe göre, köydeki onlarca vatandaş akşam namazını kılıyor. Akşam namazının ardından cami yemekhanesinde tüm köy halkı hazırlanan yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin, şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor.

"Televizyonda kumanda ile kanal kanal gezeceğimize büyüklerimize yasin-i şerif okuyalım"

Yazıören köyü imamı Turgut Yerlikaya namaz bitiminde, "Namazlarımıza gelelim ihmal etmeyelim. İkincisi ise eve gittiğimizde televizyonda kumanda ile kanal kanal gezeceğimize büyüklerimize yasin-i şerif okuyalım. Bildiğimiz dualardan okuyalım. Onları da memnun edelim. ve bizi gören çocuklarımız der ki, 'Ninemiz dedemiz böyle yapardı' der. Bizde bu alemden öbür aleme gittiğimizde bizden gördüklerini yapar. Ama biz yapmazsak bizden sonra gelenler de yapmaz. Mübarek 3 ayları birer fırsat bilelim, yaptığımız hatalardan ders çıkaralım" diyerek cemaate seslendi.

"Bir bayram havası oluşuyor"

Yazıören köyü vatandaşı olan ancak Bolu şehir merkezinde oturan ve kaynaşmanın önemine vurgu yapan Murat Erdoğan, "Bunlar bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bunlar bizim geçmişimiz. Bu gelenek, atalarımızdan bize miras kalan bir gelenek. Bildiğimiz kadarıyla, büyüklerimizden duyduğumuza göre, 600 yıla yakın süredir devam eden bir gelenek. Burada gerçekten çok güzel şeyler yaşanıyor. Mesela şehirde yaşayanlar, köyden uzakta olanlar buraya geliyor. Burada adeta bir bayram havası oluşuyor. Hem Ramazan'ı karşılama hem de üç ayları karşılama amacı taşıyor. Bu sayede insanlar birbiriyle hoş sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Yani hem bayramlaşma hem tanışma hem de kaynaşma gerçekleşiyor. Gerçekten çok güzel bir ortam oluşuyor. Bu bizim için oldukça önemli. Burası tek bir köy, ama iki mahalleden oluşuyor. Her yıl bir mahalle sırasıyla evlerinde hazırladıkları yemekleri buraya getiriyor. Bu etkinlikte çocuklar, kadınlar, erkekler; herkes bir araya geliyor. Farklı sofralarda komşularının hazırladığı yemekleri tadıyorlar. Bir bayram havası oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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