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ABD'deki yarışmada dünya şampiyonu oldular

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Amerika'da düzenlenen Vex Robotics 2024 Dünya Şampiyonası'nda Türk gençleri gurur verici başarıya imza attı. İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımları, Türkiye'yi gururla temsil ederek Enerji Ödülü'nü kazandı.

15.05.2024 10:36  Güncelleme: 10:40
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ABD'deki yarışmada dünya şampiyonu oldular

İSTANBUL - Amerika'da düzenlenen Vex Robotics 2024 Dünya Şampiyonası'nda Türk gençleri gurur verici başarıya imza attı.

Amerika'nın Dallas şehrinde düzenlenen Vex Robotics 2024 Dünya Şampiyonası'nda, İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımları, Türkiye'yi gururla temsil ederek Enerji Ödülü'nü kazandı. Arnavutköy Belediyesi, 800 takım arasından birinci olan öğrencileri İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılamıştı.

Şampiyonlar Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu Ziyaret Etti

İbrahim Özaydın MTAL Robot Takımı IROBOT ve İstanbul Havalimanı MTAL ROBOTİST öğrencileri, birincilik ödüllerini almanın mutluluğunu yaşarken, bu başarılarının ardından kendilerini davet eden Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden gençlerle sohbet eden Mustafa Candaroğlu, "Başta okul müdürlerimize, kıymetli öğrencilerimize ve onlarla ilgilenen eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Amerika'ya gittiler, ödüllerini aldılar, her iki takımımız da çok başarılı. Biz önümüzdeki süreçte kendileriyle birlikte hem Arnavutköy'ümüzde, Arnavutköy Belediyesi olarak onlara sunduğumuz imkanlar içerisinde inşallah kendi alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayarak daha başarılı sonuçlar almaları için yanlarında bulunacağız." dedi.

İstanbul Havalimanı MTAL ve İbrahim Özaydın MTAL robot takımlarının kazandığı bu başarı, Türkiye'nin gelecekteki teknoloji ve robotik alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD\'deki yarışmada dünya şampiyonu oldular
Kaynak: İHA

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