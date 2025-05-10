Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Başladı

Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarını ele alan bir kongre düzenledi.

10.05.2025 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen'den "Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi" düzenlendi

ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alındığı "Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi'nin açılış programı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek kongrede eş zamanlı 6 oturum ve çalıştaylar yapılacak, teorik ve uygulamalı kurslar da verilecek. Çalıştayda ayrıca 112 çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunmanın amaçlanarak, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgileri paylaşmak gibi konular ele alınacak.

"'Üyeden gelen üyeye gider"

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen olarak sosyal, akademik ve vizyoner sendikacılık vizyonuyla yola çıktıklarını söyleyerek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanların özlük haklarını, geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Doğan, "Bu anlamda mottomuz 'Üyeden gelen üyeye gider.' Yani bir sendika üyesi, kesintisi yapılan aidatın nereye harcandığını görmelidir. Bu doğrultuda otellerimiz ve çeşitli sosyal faaliyetlerle bunu ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Sendikasına bakılmaksızın Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanı Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz kalacak"

Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanlarının sorunlarına değinen Doğan, "Sağlık Sayın Genel Merkez olarak tüm ülkemizde şube başkanlarımız teşkilatlarımızla oturduk bir karar verdik. Dedik ki Ankara'ya vaka getiren 112 sendikasına bakılmaksızın Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz faydalanacak dedik. Bakın bu dünyada ilk defa. Her sendika kendi üyesinden belli bir miktar sonuçta ücret alıyor indirimle. Ama biz burada 112 eğer Ankara'ya vaka getiriyorsa Sağlık-Sen otellerinin kapılarını ardına kadar açıp bu hizmeti 'hangi sendikaya üyesin' sorusuna sormadan bu hizmeti veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sağlık kutsal bir meslek"

Sağlık alanında görev yapan personellerin de genel sorunlarını ifade eden Doğan, "Sağlık ve Maliye bakanlıklarının arkadaşlarımızın sorunlarını görmesini ve çözüm üretmesini istiyoruz. Çünkü sağlık gerçekten kutsal bir meslek. Sağlık hizmeti verirken hekimi de hemşiresi de paramediği de ATT'si de özveriyle fedakarca bu hizmeti veriyor. Biz bunu olağanüstü durumlarda görüyoruz. Biz de sağlık ve sosyal hizmet çalışanları masa başında oturan çalışanlar değiliz. Sahada bir fiil çalışan meslek kurumlarıyız. Deprem oluyor, biz varız. Sen oluyor, biz varız. Yani bütün olağanüstü durumlarda sağlık ve sosyal hizmet çalışanları var" ifadelerini kullandı.

"Ambulansların değişmesi gerekiyor"

Doğan, yüksek kilometre nedeniyle bazı ambulansların kullanılamaz hale geldiğini savunarak, "Bir an önce ambulansların değişmesi gerekiyor. Daha güzel, daha verimli hizmet verilmesi için bu çalışmanın bir an önce yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çalışma şartları ve sorunlara ilişkin Sağlık-Sen olarak saha araştırması yaptıklarını anlatan Doğan, "Sahada görev yapan personelin sağlık sorunlarını sorduk. İlk olarak bel ağrısı, bel fıtığı, uyu bozukluğu, anksiyete, sindirim sistemi rahatısızlıkları gibi sorunlar araştırmamıza yansıdı" bilgisi paylaştı.

Doğan, bu tür sorunların yaşanmaması için idarelerin mutlaka önlem alması gerektiğini, sendika olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, akademisyenler, uzman isimler ve çok sayıda kongre katılımcısı katıldı.

Kaynak: İHA

Gazi Üniversitesi, Hastane, Sağlık, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:53
Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup etti Şampiyonluğa 1 maç kaldı
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:11:43. #7.12#
SON DAKİKA: Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.