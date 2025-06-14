Acılı Baba 14 Kütüphane Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Acılı Baba 14 Kütüphane Açtı

14.06.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazasında kaybettiği oğlunun adını yaşatmak için 14 yıl içinde 14 kütüphane açtı.

Acılı baba, kaybettiği oğlunun adıyla 14 yılda 14 kütüphane açtı

Evlat hasretini kitap kokusuyla gideriyor

İZMİR - Trafik kazasında kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak için 14 yıl önce ilk kütüphaneyi açan gazeteci baba İbrahim Irmak, zaman içerisinde açtığı kütüphane sayısını 14'e çıkartarak binlerce türden kitabı kitapseverlerle buluşturdu. İbrahim Çakır, kendi imkanları ile ve dostlarının da katkısıyla açtığı kütüphanelerin oğlunun acısını hafiflettiğini ve başkalarına ilham verdiğini söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve asıl mesleği gazeteci olan 73 yaşındaki İbrahim Irmak, 32 yaşındaki oğlu Çağlayan Irmak'ı 2011 yılında trafik kazasında kaybetti. İbrahim Irmak, bu olayın hem gazetecilik hem de yaşam felsefesini etkilemesi üzerine kaybettiği oğlunun adını yaşatmak için kütüphane açmaya karar verdi. Dostlarının ve çevresinin destekleri ile ilk kütüphaneyi kaybettiği oğlunun doğum gününde; 29 Mayıs 2013'te, memleketi Ödemiş'in Mescitli Köyü'nde açtı.

Kütüphane fikrinin ardındaki geçmiş

Kütüphane kurma fikrinin ardında; acı bir arka planın olduğunu dile getiren İbrahim Irmak, "13 Mart 2011'de oğlumu kaybettim. Bu olay hem gazetecilik hayatımı, hem de yaşam felsefemizi derinden etkiledi. Ardından düşündük ki, oğlumuzun adını yaşatmak için bir şeyler yapmalıyız. 'Bir kütüphane açsak nasıl olur?' dedik. Zaten elimizde kitaplarımız vardı. Kendi kitaplarıma dostlarımız da kitap ekleyince, 'Biz sana destek oluruz' dediler. Oğlumun doğum günü olan 29 Mayıs 2013'te, memleketimiz Ödemiş'in Mescitli Köyü'nde ilk kütüphanemizi açtık. Sağ olsun gazeteci dostlarımız ve birçok isim katıldı. Bu sürecin medya gücü tarafı da var. Açılışımız haber olunca, gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde yer aldı. Ardından kitaplar yağmaya başladı. Elimizde kitap birikince de yeni kütüphaneler açmaya başladık. Her 3 bin 500 kitap biriktiğinde bir kütüphane kuruyoruz. Gittiğimiz yerlerde kitap sayısının zamanla arttığını, halkın da kitap bağışladığını görüyoruz. Hatta bazıları bizi bile aramadan doğrudan kitap gönderiyor. Bu bizim için büyük bir umut kaynağı oldu" dedi.

Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın

Tek tesellisinin diğer çocukların hayatlarına dokunmak, onlara ışık olmak olduğunu vurgulayan İbrahim Irmak, "Bu içimde hiç sönmeyen bir yangın. Kor gibi duruyor. Bir rüzgar esti mi hemen alevleniyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor. Gecenin bir yarısı uyanıp onu düşünüyorsunuz... Gazetecilik yapıyorum, yazıp çiziyorum. Topluma faydalı olmaya çalışıyorum. Çünkü insanlara fayda sağladıkça hem görevimizi yapmış oluyoruz hem de ülkemize katkıda bulunuyoruz. Ben diyorum ki, memleket için projesi olan herkese destek olmak zorundayız. Eğer biz çocuklarımıza sahip çıkarsak, onların karanlıklarını aydınlatırsak, kitaplar yol gösterici olur. Kitap okuyan bir insanın zihnine her sayfa yeni bir bilgi ekler. Bu da onun gelişmesini, başkalarına daha fazla yardım etmesini sağlar. Üç günlük dünyada ne isteriz ki? İyi geçinmek, birbirimize destek olmak, dost olmak Bu mümkün. Herkes bir katkı sunsa çok daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz. Bizim imkanlarımızla açtığımız bu kütüphaneler, hem acımızı hafifletiyor hem de başkalarına ilham veriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde artık insanlar kaybettikleri yakınları için kütüphane açıyor. Bence yapılabilecek en güzel işlerden biri bu" sözlerini aktardı.

Oğlumun adını taşıyan toplam 14 kütüphanemiz var

Oğlunun adını yaşatmak için çıktığı bu yolda bu sene 14. kütüphanenin Ödemiş Çarlı'da açıldığını aktaran İbrahim Irmak, "Bugün, oğlumun adını taşıyan toplam 14 kütüphanemiz var. Gönüllü arkadaşlarımız bu kütüphanelerde görev yapıyor. Sabahları açıyor, gelenlere kitap veriyorlar. Sistemimiz çok basit: 'Aydınlanma yolunda bir mum yak'. Al, götür, oku, getir. İmkanın varsa da kitap bağışla. Bütün parolamız bu. Kitaplar çok pahalı. Herkesin kitap alması zorlaştı. Ama biz diyoruz ki, gelin, alın okuyun. Sadece Üçkuyular'da açtığımız bu kütüphane sayesinde mahalledeki her eve 5 bin 500 kitap düşüyor. Telefon numaramız kütüphaneye gelen herkesin görebileceği yerde yazılı. Gecenin bir vakti bile kitap isteyen olursa getiriyorum. Yazları parkta geç saatlere kadar oturuyoruz. Bu sadece kitap değil, aynı zamanda toplumsal güvenlik ve komşuluk açısından da çok kıymetli. Eskiden insanlar gece parka inemezdi. Şimdi çayını, kahvesini alan geliyor. Çocuklar oynuyor, insanlar rahatça vakit geçiriyor. Bu kütüphanelerin Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Çağlayan, trafik, Kültür, Eğitim, Genel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Genel Acılı Baba 14 Kütüphane Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

20:27
Beştepe’de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
18:43
İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars’a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
02:20
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı
İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:45
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
23:15
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 20:38:57. #7.13#
SON DAKİKA: Acılı Baba 14 Kütüphane Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.