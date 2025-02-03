Adıyaman'da 6 Şubat İdari İzin

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Adıyaman'da 6 Şubat'ta kamu personeli izinli sayılacak

ADIYAMAN - Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat'ın yıldönümünde kentteki tüm kamu personelinin idari izinli sayılacağını açıkladı.

6 Şubat 2023 depremlerinin 2'nci yıldönümünde vatandaşların matemlerini yaşamaları ve kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Adıyaman Valiliği, kamuda görevli memur ve işçilerin idari izinli sayılması konusunda karar aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, beraberinde Milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile birlikte açıklamada bulundu. Vali Osman Varol, "Depremin ikinci yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri geceden itibaren başlayacak. 6 Şubat özellikle vatandaşımızın yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği kabristan ziyareti ve yaslarını daha rahat geçirebilmek adına idari tedbirler almak gerektirdi. 6 Şubat'ın yıldönümü için bir idari tedbir almak kararı verdik. Bu kapsamda özellikle tüm kurum ve kuruluşlarımızda temel hizmetleri aksamayacak şekilde yürümesi için gerekli tedbirleri alarak idari izin ilan ediyoruz. İdari izinli olan personelimiz rahatlıkla kendi programını, kendi matem ve yas programını, kabristan ziyaretlerini yapmak istedikleri faaliyetleri rahatlıkla yapabilecek. Bu vesileyle bunu kamuoyuna duyurmak istiyorum" diye konuştu.