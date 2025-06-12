Afyon Pastırması AB Tescili Aldı

Kendine has aromasıyla ünlenen Afyon pastırmasını AB'de tescilledi

Afyon pastırması ve sucuğunun AB'den tescil alması memnuniyetle karşılandı

AFYONKARAHİSAR - Afyon pastırmasıyla birlikte sucuğunun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alması kentte büyük memnuniyetle karşılanırken, üreticiler ise pastırmanın lezzetinin kendine has aroması, sucuğunun ise etinin ve baharatının yerinde kullanılmasından geldiğini ifade ettiler.

Son yıllarda sucuğun ardından lezzeti ile adından söz ettirmeye başlayan Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili almayı başardı. Mizah programlarına dahil konu olan 'Kayseri Pastırması mı, Afyon Pastırması mı?' tartışmaları sonrası Afyon pastırmasının AB'den tescil alması kentte yaşayanları mutlu etti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan pastırma ve sucuk üreticisi Enfes Et'in satış yetkililerinden Kader Buğday, Afyon pastırması ile birlikte sucuğunun AB'den tescil alarak aslında hak ettiği değeri bulduğunu ifade etti. Buğday, "Pastırma ve sucuğun üretiminin de kendi ürettiğimiz hayvanların etini kullanıyoruz. Aslında en önemli olan konu hayvanların doğal beslenmesi. Tescil alınması bizleri çok mutlu etti. En iyi et ve usta neredeyse aslında başları geliyor. Afyon pastırması mı, Kayseri pastırması mı? Diye sorulacak olursa da Kayseri'de bizim, Afyon'da yani hepsi Türkiyemizin" diye konuştu.