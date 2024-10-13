Afyonkarahisar'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

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Afyonkarahisar'da deprem anı güvenlik kamerasında

-Depremi hisseden hayvanların kaçışı böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün gece meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem anında besihanelerin kayıtta olan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürküttü.

Kentte dün gece 03.14'de merkez üssü Sinanpaşa ilçesine bağlı boyalı köyü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem büyük paniğe neden oldu. Depremden dolayı birçok vatandaş geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi. Besihanelerin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anı ise görenleri ürküttü. Deprem anında yerde yatan büyükbaş hayvanlar sarsıntı başlar başlamaz ayağa kalkarak sağa sola koşturmaya başlıyor. Bazı hayvanlar ise bulundukları yerlerden çıkmaya çalışıyor.

Bir marketin güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde ise deprem anında raflardaki birçok ürünün yere düştüğü görülüyor.

Öte yandan deprem dolayısıyla öğrenci yurtları da boşalırken birçok öğrenci depremden dolayı yurda girmeye korkarak geceyi yurt bahçesinde geçirdi.