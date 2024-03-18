Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programı

Eskişehir'de Bağımlılık Alanında Çalışan Kurumlarla İş Birliği Programı Gerçekleşti

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin bağımlılık alanında çalışan kurumlarla iş birliği kurarak daha fazla kişiye ulaşmak ve daha geniş etki oluşturmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir YEDAM ortaklığında gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, İl Milli Eğitim idarecileri, diğer kurum temsilcileri, lise düzeyindeki öğrenciler katıldı. Programda Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşmacı olduğu lise düzeyindeki öğrencilere yönelik 'Neden Bağımlı Oluyoruz?' ve 'Riskler ve Korunma Yolları' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Programın devamında Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Şen ve Bekir Egemen Duruk, geçen sene düzenlenen münazara turnuvasında İç Anadolu Bölge birincisi ve Türkiye üçüncüsü olduklarını sunum yaparak paylaştılar. Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'e öğrencilere bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturacak söyleşisi için teşekkürlerini iletti.