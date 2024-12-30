Ağrı'da Çiftçilere Tarımsal Destek Bilgilendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ağrı'da Çiftçilere Tarımsal Destek Bilgilendirmesi

Geniş Video İzle

Ağrı'da çiftçilere yeni tarımsal üretim planlaması ve destekleme modeli anlatılıyor.

30.12.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da çiftçilere "Tarımsal Üretim Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli" anlatılıyor

AĞRI - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" kapsamında Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve teknik personelleri, il merkezine bağlı Cumaçay Köyü'nde çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yapılması gereken planlamalar, yeni destekleme modelleri ve çiftçilere sunulan desteklerle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca çiftçilerin soru ve sorunları dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Hüseyinoğlu, bu tür buluşmaların çiftçiler açısından önemine değindi. Hüseyinoğlu, tarımsal üretim planlamasının, 2023 yılının ortalarında mevzuat değişikliği ile hayata geçtiğini ve 2024 yılının başında hayvancılık ile su ürünlerinde uygulanmaya başladığını ifade etti.

Bitkisel üretim planlaması için başvuruların alındığını ve 2025 yılında bu çalışmaların sürdürüleceğini kaydeden Hüseyinoğlu, "Bakanlığımız, tarımsal üretim planlaması ile ilgili yeni bir vizyon geliştirdi. 81 il ve 922 ilçede, nerede hangi ürünün üretileceği ve nerede üretilmemesi gerektiği konusunda kapsamlı çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın hem tam destek alması hem de mağduriyet yaşamaması için bu sistemi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu güne kadar 240 köyde bilgilendirme yaptık. İlçelerde ve köylerde, hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel üretim destekleme modeliyle ilgili bilgilendirmelere devam edeceğiz." dedi.

Yeni destekleme modeline üreticilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Hüseyinoğlu, muhtarlar aracılığıyla yapılan planlamaların yanı sıra sosyal medya hesaplarından ve kurum ziyaretlerinden de bilgi paylaşıldığını ifade etti.

Bilgilendirme çalışmalarının amacını anlatan Hüseyinoğlu, "Bu tarımsal üretim planlamasının amacı, ülkemizdeki tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesini ve ürün miktarının artmasını sağlamak. Böylece vatandaşlarımızın gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. İnşallah, üreticilerimizin çabasıyla bu hedeflerimize ulaşacağız ve daha sağlıklı, daha iyi bir üretim gerçekleştireceğiz."ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Genel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Genel Ağrı'da Çiftçilere Tarımsal Destek Bilgilendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:26 ’’Bir Audi’yi çok gördüler’’ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde ''Bir Audi'yi çok gördüler'' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Çiftçilere Tarımsal Destek Bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.