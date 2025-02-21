Ağrı'da Coşku Dolu Halk Konseri

Genel

Ağrı, Hall Konseri ile coşku ve eğlence dolu bir geceye sahipliği yaptı

AĞRI - Ağrı'da düzenlenen Halk Konseri, büyük bir coşku ve heyecan içinde tamamlandı. Geceye katılan hemşehriler, sahneye çıkan sanatçıların muhteşem performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Gecede, büyüleyici bir illüzyon gösterisi izleyicileri etkilerken, Kafkas danslarıyla sahneye çıkan ekipler ise performanslarıyla büyük alkış aldı. Konserin sonunda ise halk, birlikte halaylar çekerek geceyi coşkuyla sonlandırdı.

Ağrı Valiliği'nin ve organizatörlerin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, halkın büyük ilgisiyle gerçekleşti. Etkinlik, hem sanatı hem de kültürel mirası yaşatmak adına büyük bir adım olurken, katılımcılara keyifli anlar sundu.