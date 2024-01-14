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Aksaray şehidine son görev

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevliyken şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Teröristlerle girilen çatışmada hayatını kaybeden Delen için tören düzenlenecek.

14.01.2024 - 13:09,
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Aksaray şehidine son görev

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor

AKSARAY - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevliyken üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Aksaray şehidine son görev
Kaynak: İHA
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