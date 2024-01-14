12:16 •
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular•
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Aksaray şehidine son görev
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor
AKSARAY - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevliyken üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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