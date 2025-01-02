Ankara'da Regaip Kandili Coşkusu

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Ankaralılar Regaip Kandilini kutladı: Camilerdeki yoğunluk böyle görüntülendi

ANKARA - Ankaralılar Hacı Bayram Veli Camii, Melike Hatun Camii ve Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde Regaip Kandilini kutladı. Ankara'daki camiiler Regaip Kandilinde havadan görüntülendi.

Ankara'da vatandaşlar Regaip Kandilini kutlamak şehrin büyük camilerinde bir araya geldi. Vatandaşlar yatsı namazından önce camiye gelerek kaside ve kuran tilaveti eşliğinde dua etti. Duaların ardından yatsı namazı kılındı. Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde namaza gelen Atilla Işık, "Bugün Regaip kandiline eriştik, daha nicelerine erişmeyi nasip etsin Allah'ım bize. Namazımızı kılacağız inşallah. İslam dünyası olarak biraz yastayız. Filistin'de olanlar yüzünden. Dün Ayasofya, bugün Şam Emevi Camii, yarın da inşallah Kudüs olacak" dedi.

"Suriye gibi Filistin'de gün gelecek bu sıkıntıları atlatacak"

Gazze'deki mazlumların haklarına dikkati Çeken İbrahim Kaan Mandıroğlu, "Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır, tüm İslam alemine milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli gecede başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlarının haklarının koruncağı eşit ve adil bir dünya olması dileğindeyim. Suriye gibi Filistin'de gün gelecek bu sıkıntıları atlatacak. İslam alemi inşallah daha iyi yerde olacak" diye konuştu.