Ankara Karla Kaplandı

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Başkent beyaza büründü

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Şehrin simge noktaları, kar manzaralarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Atakule, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı ve Ankara Kalesi, karın ardından dron ile havadan görüntülendi. Bembeyaz örtüyle kaplanan şehrin manzarası, izleyenleri büyüledi. Özellikle Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu, kar yağışıyla birlikte etkileyici bir atmosfere bürünürken, Kuğulu Park'ta kuğular ve ördekler kar manzarası eşliğinde görsel bir şölen sundu.

Kar yağışının Tunalı'ya renk kattığını ifade eden Hüseyin Has, "Gerçekten güzel bir atmosfer oluştu. Sadece Ankara'da değil, diğer şehirlerde de kışın etkisi hissediliyor. Kuğulu Park'a gelecek olursak, Tunalı'ya ayrı bir renk kattığını söyleyebilirim. Kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceli bir ortam sundu. Açıkça söylemek gerekirse, oldukça keyifliydi. Kar yağarken dışarıdaydık ve bence harika bir yağış oldu. Beyaz bir gelinlik giymiş gibi görünen şehir, herkes için büyüleyici bir manzara sundu. O kadar güzel bir görüntü vardı ki insan ister istemez dışarı çıkmak istiyor" dedi.

Kar yağışının tadını çıkardıklarını söyleyen Türkan Dönmez ise, "Zaten beklediğimiz ve duasını yaptığımız bir şeydi. Çünkü karla birlikte daha hastalıkların azalacağını, mikrobun kırılacağına inanıyoruz. O yüzden çok güzel oldu, tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Başkentte kar yağışının bir süre daha etkili olması beklenirken, ekipler buzlanmaya karşı önlem almaya devam ediyor.